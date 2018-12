Vítězství v Czech Press Photo byl šok, přiznává Lukáš Zeman. Vyfotil orangutanici s umírajícím mládětem

Vyfotil samici orangutana s umírajícím potomkem v náruči a vyhrál za to Czech Press Photo. Původně ale chtěl nejen on snímek zahodit. „Ježiš, on je mrtvej, to smaž!‘“ řekla prý žena Lukáše Zemana, když fotografii viděla poprvé. Nakonec si ale obrázek nechal. Dnes si o něm myslí, že by mohl lidem připomenout, že orangutani ve volné přírodě vymírají.

