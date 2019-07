Fotograf zachytil unikátní momentku plejtváka s lachtanem na jazyku. ‚Životní příležitost,‘ říká o tom

Fotograf a biolog Chase Dekker zachytil na unikátním snímku plejtváka zaskočeného ve chvíli, kdy se mu dostal do otevřené tlamy lachtan. Duchapřítomný Dekker fotografii pořídil 22. července, když se na lodi vydal pozorovat velryby u pobřeží kalifornského Monterey. Dvaceti sedmiletý fotograf věří, že je to poprvé, co podobný snímek vznikl, píše britská BBC.

Los Angeles 11:32 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít