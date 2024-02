Frýdek-Místek dodá do parků nové budky a podpoří tím hnízdění drobných ptáků. Vydržet mají 25 let

Stromy ve městech jsou pro hnízdění ptáků často nevyhovující. Kvůli kvalitě ovzduší, zvýšené prašnosti a dalším vlivům žijí stromy často kratší dobu.

„V parcích sice stromy žijí déle, ale zase na ně působí masivní rozrůstání jmelí, anebo je nezbytné je kácet z důvodu zajištění bezpečnosti pro kolemjdoucí,“ upozorňuje mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová pro Ekolist.



Ptačí budka a její podoby. ‚Není na to, aby mohli lidé na hnízdění dobře koukat,‘ apelují ornitologové Číst článek

Mladé stromy zase nejsou vhodné pro ty druhy ptáků, které hnízdí v dutinách. Město se tak rozhodlo přijít s náhradním řešením ve formě nových budek. V první vlně jich nechá nainstalovat třicet, v budoucnu by jich chtělo umístit ještě více.

Nová ptačí obydlí by měla být vyrobená z odolného materiálu a měla by mít životnost okolo pětadvaceti let. Budky budou vytvořené ze směsi betonu a dřevěných pilin a měly by být i tepelně izolované.

„Materiál je paropropustný, dobře kompenzuje prudké změny teplot. Proto nedochází uvnitř ke kondenzaci vlhkosti a následně k hnilobě jako u standardních dřevěných budek,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše Město F-M.

V parcích budou umístěné dva typy budek. První typ s menším vletovým otvorem bude pro menší ptáky, jako jsou třeba drobnější druhy sýkor. Druhý typ pro větší ptáky bude třeba pro vrabce, rehky nebo brhlíky.

Zároveň by některé budky měly mít otvor tvarovaný tak, aby ptactvo nemohli ohrožovat predátoři, třeba kočky nebo kuny.