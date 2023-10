Mikroplasty jsou i v mracích kolem hory Fudži. Můžou mít zásadní vliv na změny klimatu

Japonští vědci analyzovali vodu v mracích nad horami v nadmořské výšce mezi 1300 a 3776 metrů. Ve vzorcích se objevilo dokonce devět různých druhů mikroplastů, především plastových polymerů s některými druhy kaučuku. Mraky obsahovaly až 14 kusů mikroplastů na jeden litr vody a jejich velikost se pohybovala od 7 do 95 mikrometrů, informuje server Euronews.

Podle této studie publikované v Environmental Chemistry Letters je zjištění velmi znepokojivé, protože se mikroplasty z mraků mohou následně skrze déšť dostat na zemský povrch, který kontaminují.

„Mikroplasty se možná staly základní složkou mraků a prostřednictvím těchto plastových dešťů kontaminují téměř vše, co jíme a pijeme,“ uvádí ke studii prohlášení, které zveřejnila Waseda University.

Navíc by mikroplasty obsažené v atmosféře mohly mít zásadní vliv na klima. Některé objevené částice totiž mají molekulární strukturu, která může ovlivňovat tvorbu mraků. Vlivem ultrafialového záření se totiž mění jejich vlastnosti a stávají se hydrofilní. Vědci tak odhadují, že by mikroplasty mohly přispět k tomu, že se v mracích bude tvořit větší množství ledu nebo vody a mraky by celkově mohly být více kondenzované, což by mohlo mít vliv na ochlazování na Zemi.