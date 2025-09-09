GasNet spustil novou technologii při opravách plynovodů. ‚Přečerpáváním snižujeme emise,‘ tvrdí
Plynárenské společnosti v Česku omezují úniky metanu do ovzduší při opravách plynovodů. Vede je k tomu přísnější evropská legislativa a například společnost GasNet k tomu využívá svůj vlastní přečerpávací kompresor. V provozu je toto mobilní zařízení od letošního roku, informuje Český rozhlas Pardubice.
Stojíme na poli blízko opatovické elektrárny a technici napojují mobilní přečerpávací kompresor na trasový plynový uzávěr. Vedle jámy s odkrytým potrubím je i Petr Zajíček, ředitel úseku speciálních prací společnosti GasNet.
„Plyn vysajeme, kompresorem ho stlačíme a přesuneme ho do navazujícího provozovaného úseku,“ popisuje ředitel. Pohon zařízení zajišťuje turbogenerátor. Zajíček očekává, že přístroj za zhruba hodinu přečerpá až 10 tisíc kubíků plynu, což je množství odpovídající roční spotřebě asi pěti domácností.
„De facto tím přečerpáváním plynu snižujeme emise. Nevypouštíme plyn tak, jak to bylo v dřívějších dobách, kdy se plyn v podstatě vypouštěl do ovzduší,“ vysvětluje Zajíček.
Využívání technologií
Kompresor je umístěný na podvozku terénního kamionu s osmi koly a váží desítky tun. Dostane se i do hůře přístupného terénu. Kompresor je jednou z technologií používaných pro omezování úniku metanu do ovzduší při údržbě plynovodní sítě.
„Mobilní přečerpávací kompresor je jednou z technologií, které nasazujeme do našeho snažení snižovat emise metanu. Kromě přečerpávacího kompresoru používáme i takzvanou stoplovací technologii, díky které zkracujeme úseky plynovodu, ze kterých je potom nutné objem plynu vypustit,“ upřesňuje mluvčí společnosti GasNet Tomáše Pernis.
Společnost GasNet tvrdí, že za posledních několik let snížila emise metanu při technologických odstávkách potrubí o polovinu. „Co se týče technologických ztrát, v roce 2024 jsme vypustili zhruba 300 tisíc kubíků zemního plynu,“ říká mluvčí.
„Zároveň je třeba říct, že z celkového počtu 5,4 miliardy distribuovaného objemu zemního plynu je to velmi malé číslo,“ dodává Pernis. Podobnou cestou jde i další firma Pražská plynárenská Distribuce.
„Pražská plynárenská Distribuce využívá při opravách a rekonstrukcích plynovodů veškeré dostupné postupy a technologie, které buď zcela eliminují, nebo snižují vypouštění metanu do ovzduší,“ říká mluvčí společnosti Jan Srb.