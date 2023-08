Geologové na Vysočině zkoumají horniny z nebe. Nová technologie přijímá signál z magnetického pole Země

OBRAZEM: Jihlavská zoo odchovala aligátory čínské. V zajetí je to úspěch, do páření se rodičům nechtělo

Ani v dospělosti nejsou aligátoři čínští příliš nebezpeční. „Nejsou to žádní agresoři, klidně by se dalo vlézt k nim do vody,“ ujišťuje ošetřovatelka.