Tři z dvaceti gepardů v indické rezervaci uhynuli. Experti kritizují pokus o jejich návrat do přírody

Plán Indie na návrat gepardů do volné přírody 75 let poté, co byli v zemi vyhubeni, vzbuzuje pochybnosti. Tři z 20 gepardů, kteří byli do Indie převezeni z Afriky, totiž v posledních týdnech uhynuli. Kritici projektu tvrdí, že nové prostředí je pro tyto šelmy nevhodné, píše deník The Guardian.

Dillí 21:15 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít