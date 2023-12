Klimatolog: Indie, Čína i Nigérie více využívají fosilní paliva. Klimatické závazky přijímá jen vyspělý svět

K závěru se pomalu chýlí rok, který se podle dostupných dat zapíše jako globálně nejteplejší od začátku měření, za více než 170 let. A podle některých vědců jde pravděpodobně o nejteplejší rok za 125 tisíc let. „Závazky mezinárodních klimatických konferencí jsou nevyrovnané,“ uvádí Aleš Farda, odborník na klimatické modelování z Ústavu globální změny Akademie věd. Rozhovor Praha 17:09 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří vědci uvádějí letošní rok jako nejteplejší za posledních 125 tisíc let. | Foto: Claudia Morales | Zdroj: Reuters

List The New York Times píše, že letošní teploty v globálním měřítku nejen že překonaly dosavadní rekordy, ale doslova je „rozmetaly na prach“. Je to z vašeho pohledu mediální nadsázka, nebo trefná poznámka?

Nepoužil bych tak silná slova, které použili novináři The New York Times. Nicméně je jasné, že ten rok je teplotně zcela mimořádný. V časové teplotní řadě bude podle všeho vyčnívat, ať už se bavíme o severní polokouli, nebo o České republice.

Nejteplejší rok za 125 tisíc let. Poslechněte si polední publicistiku s Věrou Štechrovou.

Jak významný vliv měl na letošní teplotu právě cyklický jev El Niňo - Ježíšek, o kterém se mluví?

Tento rok bude výjimečný nejen z hlediska rekordních teplot, mimo jiné i z toho důvodu, že se sešlo i vícero dalších jevů. Vliv člověka a tyto další jevy způsobily, že teploty jsou tak dramaticky vysoké. Přispěla k tomu zcela nepochybně velká podzimní teplotní anomálie, která doteď přetrvává v oblasti severního Atlantiku.

Severní Atlantik i některá další okrajová moře jsou velmi teplá. Zřejmě se tam prolínají ještě efekty výbuchu sopky v souostroví Tonga z roku 2022, která dala do atmosféry atypicky velké množství vodní páry, jejíž vliv nějakým způsobem stále přetrvává.

Jak vychází letošní rok v postupné řadě posledních let? Když se podíváme na křivku, je tedy setrvale stoupající, nebo jsou tam vidět výkyvy?

V zásadě se dá říct, že platí oboje. Teplotní křivka nám stoupá poměrně výrazně a setrvale. Zůstávají výkyvy, které zejména v jednotlivých regionech z důvodů různých změn v cirkulaci mohou způsobit i nějaké lokální nebo regionální ochlazování. Jednotlivé roky mohou být chladnější i v tom velmi teplém období, ve kterém žijeme.

Bude možné na základě letošních dat posoudit, jestli globální oteplování nabírá na tempu?

Tato otázka se nabízí, ale neexistuje na ni jednoznačná odpověď právě z těch důvodů, které jsme zmiňovali v předchozí otázce. Jde totiž o to, že letošnímu teplotnímu rekordu pomohly právě i jiné jevy, jako je El Niňo nebo třeba změny ve spalování a v námořní dopravě.

Je tam několik faktorů, které přispěly k tomu, že jsou teploty extrémní. Globální oteplování je jasný a dominantní jev už několik desetiletí. K tomu se přidávají nepříliš příznivé zprávy. Například to, že velká řada rozvíjejících se ekonomik, jako je Indie, Čína, ale i Nigérie, zrychlují využívání fosilních paliv. Emise skleníkových plynů tedy stále rostou.

Je to neřízený proces, nebo by ho přece jen mohly zbrzdit i závazky přijímané na mezinárodních klimatických konferencích?

Závazky samozřejmě proti globálnímu oteplování působí, pokud jsou naplňovány alespoň částečně. Tady právě řešíme skutečnost, na kterou poukazují některé organizace a vědecké kruhy. Závazky jsou v podstatě nevyrovnané, nedostatečné. Hlásí se k nim průmyslový, rozvinutý svět. Velká část zbývajícího světa se k ním hlásí jen verbálně a do budoucna.