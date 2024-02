Golfskému proudu hrozí kolaps už v tomto století. Následky by byly pro Evropu zdrcující, míní experti

Prozatím neexistuje časová osa, ale důkaz o tom, že v budoucnosti se může zastavit Golfský proud, už existují. Následky kolapsu mořského proudy by byly zdrcující především pro Evropu. Klimatičtí odborníci proto požadují opatření, která jsou účinná, píše rakouský deník Die Presse. SVĚT VE 20 MINUTÁCH Praha 14:19 18. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní záběr Golfského proudu | Zdroj: Profimedia

Golfský proud přemisťuje masy vody z teplejších oblastí Mexického zálivu podél Severní Ameriky a poté Atlantikem směrem k Evropě. Tam se voda ochladí, klesá a putuje zpět do Karibiku. Atlantická meridionální cirkulace se však začala zadrhávat. Od roku 1950 vědci zaznamenali asi 15procentní pokles síly proudu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií

Panovala oprávněná obava, že Golfský proud by se mohl následkem globálního oteplování zastavit. Odborníci teď dali této hrozbě obrysy. Vědci z Institutu pro mořský a atmosférický výzkum v Utrechtu použili k simulaci proudů v severním Atlantiku doposud neaplikovaný model. Výzkum vzal v potaz i změny v salinitě vody a zahřívání atmosféry.

Výsledek práce je jasný. Modelování ukázalo, že se blížíme k bodu zvratu a atlantické proudy se pomalu zastavují. Dojde k poklesu teplot vody v severním Atlantiku a vzduchu zejména v západní Evropě. V horizontu sta let by oblast okolo Londýna mohla být chladnější o pět až deset stupňů Celsia.

Kolaps Amazonského pralesa

Podle vedoucího práce, oceánografa Reného Van Westena by teploty v některých oblastech Skandinávie mohly poklesnout až o 20 stupňů. V kontinentální Evropě by byl pokles menší a ubylo by také srážek.

Vliv zastavení Golfského proudy by pocítila i jižní polokoule. Amazonský prales by mohl zkolabovat a do atmosféry by se pak dostalo velké množství skleníkových plynů. Změny by se podle modelu mohly začít projevovat už v tomto století.

Zima už nebude taková, jak si ji pamatujeme. Blíží se Řecku a Itálii, nastiňuje klimatolog Číst článek

Na studii reagují také další odborníci. Podle Helgy Kromp-Kolbové, respektované rakouské klimatoložky, je nové zjištění vědců děsivé. „Máme stále více studií, které ukazují, jak klimatické změny ovlivňují Golfský proud. Je potřeba s tím okamžitě začít něco dělat, politici by měli konečně jednat,“ vyzývá expertka.

Podobně na svém blogu reaguje také klimatolog Stefan Rahmstorf z Institutu pro výzkum změny klimatu v Postupimi. „Kolaps Atlantické meridionální cirkulace by byl obrovskou planetární katastrofou,“ píše renomovaný expert.

Rahmstorf doplňuje, že mluvíme o analýze rizik a připravenosti na katastrofy. Vědci si nejsou stoprocentně jistí, že se kolaps Atlantické meridionální cirkulace odehraje v tomto století.

„Ale bydleli byste ve vesnici pod přehradou, kdyby vám řekli, že existuje šance k protržení hráze jedna ku deseti?“ cituje z blogu klimatologa Stefana Rahmstorfa deník Die Presse.

Poslechněte si celý pořad Svět ve 20 minutách, audio je nahoře v článku.