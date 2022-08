Příliš mnoho goril. Rwandě se díky turistům podařilo zvířata ochránit natolik, že musí rozšiřovat parky

Félicien Ntezimana se prodírá liánami, hageniemi a kapradím a vydává zvuky připomínající gorilí bručení. „Takhle se gorily zdraví. Napodobujeme ten zvuk, abychom s nimi komunikovali a uklidnili je,“ říká Ntezimana, který pracuje v národním sopečném parku na severozápadě Rwandy jako průvodce, pro francouzský list Le Monde.

Ve své khaki uniformě téměř splývá s tropickým lesem masivu Virunga, což je pás sopek oddělující Rwandu, Kongo a Ugandu. Dva mexické páry kráčejí za ním a tají dech.

Najednou se zachvěje listí a objeví se gorilí samice zaměstnaná pojídáním kořenů keře. Za ní se vynoří ohromná šedivá záda vůdčího samce skupiny, který váží asi 200 kilogramů. Jemně z větve svými prsty trhá listy a vkládá si je do úst.

Kolem pobíhají čtyři mladé gorily a navzájem se zastrašují tlučením do hrudníků. Je slyšet jen pomalé žvýkání dospělých, šum listí a klikání spouští fotoaparátů.

Na světě žije asi 1000 jedinců těchto zvířat a nacházejí se jenom zde, ve střední Africe. Za hodinu možnosti je pozorovat musí turista zaplatit 1500 dolarů (36 000 Kč).

V Kongu a v Ugandě je to levnější, ale Rwanda si z pozorování „svých“ goril učinila luxusní záležitost určenou jen vyvoleným.

„Někdy lidé přijdou bez ohledu na cenu i dva dny po sobě, jiní si přejí individuální program, což vyjde na 15 000 dolarů (364 000 Kč),“ říká Ntezimana.

K pozorování dvaceti gorilích rodin vodí do kopců každé ráno skupinky návštěvníků ubytovaných v blízkosti lesa v luxusních hotelech. Některé chtějí za noc 1000 dolarů, a to v zemi, kde podle Světové banky 40 procent občanů žije pod hranicí chudoby.

Ředitel bezpečností firmy v Mexiku José Carlos Mapelli přijel s novomanželkou na svatební cestu, Rwanda je v Mexiku pro tento účel velmi doporučovaná. V roce 2019, před epidemií způsobenou šířením koronaviru, ve Rwandě gorily pozorovalo 17 000 lidí, což zemi vyneslo zhruba 107 milionů dolarů (2,6 miliardy Kč). Skoro čtvrtina z nich byla investována zpět do ochrany.

