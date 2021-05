Jak se gorily připravují na stěhování? Chovatelé v pražské zoo je učí už teď chodit do boxů

Gorily v pražské ZOO si pomalu zvykají na přepravní boxy. Sedmičlennou tlupu totiž chovatelé příští rok přestěhují do nového domova. Návštěvníci budou uprostřed Prahy, ale zároveň se ocitou v pralesu střední Afriky. „Bude to mnohem modernější, velkorysejší a mnohem funkčnější,“ říká Radiožurnálu Miroslav Bobek, ředitel pražské Zoo. Experiment Praha 13:29 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Gorily na stěhování chovatelé připravují už od loňska. Zvířata se sama učí chodit do transportních beden. Akce to ale i tak bude nejspíš náročná,“ popisuje kurátor savců Pavel Brandl | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Bude tu ražený beton, který má evokovat přírodní cestu,“ říká vedoucí stavebního oddělení Lukáš Divoký. Od příštího podzimu se gorily dočkají nového pavilonu, který dělníci staví v zoologické zahradě v metropoli. A sedmičlenná tlupa v čele se samcem Richardem už teď trénuje stěhování.

„Chceme docílit toho, aby člověk měl dojem, že vstoupil do pralesa a hledá tu gorilí skupinu. Až dojde na mýtinu, kde ta gorilí skupina opravdu bude,“ komentuje vedoucí stavebního oddělení.

V tropickém lese porostou živé rostliny, ale budou tam i ty umělé. Dělníci dokončují betonové kmeny vysokých stromů. Na návštěvníky bude kapat umělý déšť a zvuky pralesa uslyší díky speciálnímu ozvučení z každého kouta. Lepší zázemí dostanou i gorily, říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

„Bude to asi obdobný rozdíl jako mezi Škodou 105 a Superbem. Čili mnohem modernější, velkorysejší a mnohem funkčnější,“ dodává Bobek. Gorilí parta zatím žije ve svém výběhu u Vltavy.

Do horní části zoo, k žirafám, se stěhuje hlavně kvůli povodním. Velká voda zaplavila jejich domov v roce 2002 i 2013. „Současně ten původní pavilon už zastaral. Takže tady ty gorily budou mít mnohem více prostoru, jak uvnitř, tak v těch výbězích,“ uvádí závěrem.

„Gorily na stěhování chovatelé připravují už od loňska. Zvířata se sama učí chodit do transportních beden. Akce to ale i tak bude nejspíš náročná,“ popisuje kurátor savců Pavel Brandl. „Gorily jsou inteligentní a ve chvíli, kdy uvidí, že se něco děje, a že teda odvážíme první zvířata, tak si asi ten zbytek do beden nenastoupí,“ dodává.

Hlavní oporu budou v novém domově gorilám dělat hlavně chovatelé. Do nového pavilonu za 300 milionů korun se odstěhuje celý jejich tým.

