Gorilu Duni čeká zvykání si na nové prostředí. V Praze se seznámí se svou babičkou a pratetou, říká chovatel

Dcera slavné gorily Moji se zabydluje v pražské zoo. Samici Duni přivezli ošetřovatelé v pátek vojenským letounem CASA ze severu Španělska. Devítiletá gorila je teď v karanténě. V budoucnu by měla mít v Praze vlastní mládě. Jak se Duni aklimatizovala a co ji nyní čeká vysvětluje pro Radiožurnál vrchní chovatel primátů v Zoo Praha Martin Vojáček. Praha 9:51 18. září 2022

Vy jste Duni po celou cestu ze Španělska doprovázel. Jaká byla její první noc v Praze?

Její první noc v Praze proběhla v klidu. Strávila ji v zázemí pavilonu goril v karanténě. Pak ráno dostala snídani.

Co čeká tuto devítiletou gorilu v následujících dnech a týdnech?

V následujících dnech ji čeká zvykání si na nové chovatele a nové prostředí a v neposlední řadě na nového samce Kisuma.

S jakými svými příbuznými se Duni u vás v zoo setká?

Setká se s babičkou Kijivu a pratetou Shindou.

Je možné, že nějak pozná společné geny?

Myslím si, že to není možné. Budou ji brát jako každou jinou nově příchozí gorilu.

Co to obnáší, takové seznamování s příbuznými a hlavně s Kisumem?

Nejprve je seznamujeme vizuálním kontaktem, tedy že na sebe uvidí, ale nebudou na sebe moci sáhnout ani se kousnout. Potom následuje seznamování přes mříže. Je mezi nimi bariéra, nemohou si ublížit, ale mohou se k sobě přiblížit. My můžeme pozorovat jejich reakce. Poslední je seznámení bez bariéry. Zvířata pustíme k sobě a necháme je, ať se seznámí.

Duni k vám zamířila ze Španělska. Její budoucí partner Kisumu před týdnem z Rakouska. Je běžné, že chovatelé gorily takto přesouvají? A proč to vůbec dělají?

Přesuny řídí koordinátor chovu, ten má na starosti všechny gorily v Evropě a hlídá genetickou variabilitu. Poté vydává doporučení a zoologické zahrady přesouvají gorily.

Takže jde o to, aby budoucí partneři nebyli příbuzní a mohli mít potomky?

Přesně tak, to je nejhlavnější kritérium.

Jak velká je naděje na to, že se dočkáte dalšího přírůstku v zoologické zahradě Tróji?

Šance je velká. Kisumu je samec v nejlepších letech, Duni je mladá samice, která by mohla mít mládě. Věříme, že třeba do roka a do dne tady mládě bude.

Duni by mohli návštěvníci vidět poprvé 28. září, kdy v pražské zoo otevřete nový Pavilon goril. V čem je podle vás unikátní?

Unikátní je svou velikostí i konceptem. Jmenuje se Rezervace Dja a je to dokonalá napodobenina kamerunského pralesa. Nebudou v něm pouze gorily, ale i další obyvatelé kamerunského pralesa.