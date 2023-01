Teploty v Grónsku jsou nejvyšší za 1000 let. Tání ledu může přitom zvednout hladiny oceánů až o šest metrů

Grónsko v současnosti hlásí oteplení o přibližně jeden a půl stupně. Upozorňuje na to nový výzkum publikovaný v prestižním vědeckém časopise Nature, který vedl německo-dánský tým. Vědci zkoumali období z roku 2001 až 2011. To bylo nejteplejší za posledních 1000 let. Studie ukazuje mimo jiné to, že máme zkreslená očekávání o stavu teplot v severním Grónsku. Praha 22:58 19. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Grónsko v současnosti hlásí oteplení o přibližně jeden a půl stupně | Zdroj: Reuters

Data stará 1000 let nemá pochopitelně ani třeba pražské Klementinum. Grónsko má ale něco lepšího, a to je velká ledová vrstva, která vznikala velmi dlouhou dobu.

A do ní se dá nahlédnout. Výzkumníci udělají desítky metrů hluboké vrty, z nichž se pak vytáhne tyč ledu, která je dále analyzována. Zkoumají se na ní izotopy kyslíku a vodíku, které dokážou napovědět, jestli byly ty roky, během kterých dané části „tyče“ vznikaly, teplejší, nebo studenější.

Správnost odhadovaného stáří se dá ověřit i pomocí sledování, kde je popel ze známých sopečných erupcí.

Změna teploty o jeden a půl stupně nevěstí pro klima nic dobrého. Už před tímto objevem vědci věděli, že Grónsko celkem jistě ztratí tolik ledu, že hladina světových oceánů stoupne o asi 30 centimetrů.

Nové poznatky ale svědčí tomu, že z Grónska bude nejspíš tát mnohem víc ledu. Přesné množství zatím není známo, ale kdyby v Grónsku žádný led nezbyl, tak by světové oceány stouply o šest metrů. To už by pro spoustu ostrovních států nebo přímořských destinací byl dost velký problém.