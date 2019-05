Korálovec zapotitlánský: čeští zoologové vyfotili v Mexiku jako první jednoho z nejvzácnějších hadů

V dubnu se tři čeští zoologové vydali na výpravu do Mexika. Cíl byl dokumentovat místní živočichy. Nakonec si odvezli fotky, které mezi odborníky vzbudily značný ohlas: poprvé se jim podařilo zaznamenat ve volné přírodě velice vzácného korálovce. Had byl objeven až před necelými dvaceti lety. První snímky hada poskytli exkluzivně serveru iROZHLAS.cz. Zapotitlán Salinas (Mexiko) 7:22 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedná se, alespoň co do počtu pozorovaných jedinců, o jednoho z nejvzácnějších hadů na světě | Foto: Vojtěch Víta

Korálovec zapotitlánský. Tak vzácného hada trojice zoologů v češtině pojmenovala, do té doby totiž neexistovala ani obdoba jeho vědeckého názvu Micrurus pachecogili.

„I přes poměrně značnou rozlehlost oblasti byl korálovec zapotitlánský zatím nalezen jen v okolí malého města Zapotitlán Salinas. Od toho jsme taky odvodili české jméno, které jsme si zatím museli vymyslet. S trochou nadsázky lze říct, že tento had je tak vzácný, že ani nemá český název,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Daniel Koleška, vědecký pracovník Zooparku Zájezd.

Zoologové Vojtěch Víta a Jan Lehký pořizují fotografie vzácného korálovce | Foto: Daniel Koleška

Poprvé byl zdokumentován teprve před devatenácti lety. „Korálovec zapotitlánský byl popsán teprve v roce 2000, a to na základě pouhých dvou jedinců. Tři roky poté vyšel upřesňující popis dalších čtyř jedinců, nicméně od té doby žádné další nálezy publikovány nebyly. Dostupné informace o jeho rozšíření a životě jsou tedy velmi kusé,“ popsal zoolog.

‚Neuvěřitelné štěstí‘

Co do počtu pozorovaných jedinců tak jde o jednoho z nejvzácnějších hadů na světě. Poprvé ho popsal Jonathan Campbell. Hada pojmenoval po dlouholetém příteli a obyvateli oblasti Emigliovi Pacheco Gilovi, který umřel při hornickém neštěstí 1982.

Trojice zoologů přitom původně nejela do Mexika s cílem hada vyfotit. Naopak. „V Mexiku žije kolem tisíce druhů plazů. Vytipovali jsme si nějaké lokality, kde jsme chtěli vidět ty největší lahůdky. Nejeli jsme cíleně za tímto hadem, jenom jsme věděli, že ta oblast je hodně bohatá na plazy. Ani jsme nedoufali, že tohle zvíře můžeme vidět,“ uvedl Koleška s tím, že v Česku žije jenom jedenáct původních druhů plazů.

Jedná se, alespoň co do počtu pozorovaných jedinců, o jednoho z nejvzácnějších hadů na světě | Foto: Vojtěch Víta

„Šel jsem a najednou vidím barevné zvíře, jak se plazí v agáve. Začalo se otírat o listy, aby svléklo kůži. Měli jsme neuvěřitelné štěstí,“ dodal zoolog ze Zooparku Zájezd.

V oblasti bylo totiž velké sucho, takže plazi byly hlavně zalezlí. „Ten den v podvečer poměrně krátce, ale intenzivně zapršelo, což had využil ke svlékání pokožky. Zvýšená vlhkost je totiž pro svlékání ideální. Kdyby nepršelo, pravděpodobně by zůstal někde v úkrytu,“ popsal Koleška objev.

Neobvyklý nález

Hned zjistili, že vlastně přesně nevědí, o jakého korálovce jde. Oslovili tak i Jonathana Campbella, který jim s identifikací pomáhal.

Tento had žije v horské pouštní oblasti v biosférické rezervaci Tehuacán-Cuicatlán v mexických státech Puebla a Oaxaca | Foto: Vojtěch Víta

Takový objev přitom není vůbec obvyklý. „Dnes se tomu věnuje dost lidí, kteří jezdí po světě. Ne, že by dělali herpetologii na vědecké úrovni, ale fotí třeba vzácná zvířata. Protože fauny ubývá, tak pro média to je atraktivní téma. Rozhodně to není něco, co by se dělo denně,“ řekl Koleška.

Kromě toho čeští zoologové také řeší vyfoceného sklípkana. Může se totiž jednat o zatím nepopsaný druh, takže oslovili lidi, kteří by jim s identifikací mohli pomoct.

Korálovci Korálovci jsou prudce jedovatí hadi, k případům uštknutí těmito hady ovšem dochází velice vzácně. A to hlavně proto, že žijí velice skrytě a jen málokdy se ze svých úkrytů vydávají ven. Navíc se jedná o hady plaché a neútočné, kteří kousnutí použijí jako poslední možnost sebeobrany. Podobně jako ostatní jedovatí hadi si šetří jed na lov kořisti a v případě obranného kousnutí v mnoha případech kousnou takzvaně „na sucho“, tedy nevypustí žádný jed. Jejich zbarvení je velmi kontrastní - had jím dává potenciálním predátorům jasně najevo, že je jedovatý. Například korálovky – nejedovaté – používají obdobný barevný vzor a vydávají se za korálovce ve snaze přesvědčit nepřátele, že ani s nimi není radno si zahrávat. Korálovec zapotitlánský (vědeckým názvem Micrurus pachecogili) žije v horské pouštní oblasti v biosférické rezervaci Tehuacán-Cuicatlán v mexických státech Puebla a Oaxaca.