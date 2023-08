Nově objeveného hada pojmenovali po Harrisonu Fordovi. Po herci se jmenuje i pavouk nebo mravenec

Researchers recently discovered a new species of snake in Peru’s Andes mountains and named the variety after actor Harrison Ford. — Tachymenoides harrisonfordi. pic.twitter.com/qAYLgS9yg5

Tachymenoides harrisonfordi je štíhlý had, který v dospělosti měří zhruba 40 centimetrů a pro člověka není nebezpečný. Zatím jediný exemplář tohoto druhu vědci objevili v Andách v roce 2022, když se vyhříval na slunci, přibližuje BBC.

O pojmenování hada po hollywoodském herci rozhodla Německá společnost pro herpetologii a herpetokulturu, která tak chce ocenit Fordovy ekologické aktivity.

Herec se v ochraně přírody angažuje dlouhodobě a je mimo jiné i místopředsedou neziskové organizace Conservation International, která se zabývá ochranou oceánů, lesů a dalších ekosystémů.

„Vědci po mně pořád pojmenovávají různá zvířata, ale vždycky jsou to ta, která nejvíc děsí děti. Nechápu to. Svůj volný čas přitom trávím vyšíváním a zpívám ukolébavek svým rostlinám bazalky, aby se v noci nebály,“ řekl Ford.

This week @HarrisonJFord had a new Peruvian snake species named after him! Prof Wolfgang Wuster @BangorUni told us "The Tachymenoides Harrisonfordi is a rear-fanged snake. Rear fanged snakes typically inject venom when they are eating as the fangs are at the back of the mouth." pic.twitter.com/R3qJyZCy4I