Farma Ocean Seahorse Rider chrání mořské koníky před nelegálním lovem. Chová jich přes tři tisíce

Na žádném jiném místě na světě prý není přes 3000 mořských koníků pohromadě. Řeč je o havajské farmě Ocean Seahorse Rider. Nejedná se o rozmar sběratele roztomilých mořských tvorů, ale o záchrannou misi. Přibližuje ji další díl série reportáží Vědecké dobrodružství z Havaje mezi korály a mořskými savci.

Okolo modrých kádí vzrušeně pobíhají děti i dospělí, zatímco je zdejší brigádníci instruují, aby je obestoupili do kruhu. „Na každého se dostane!“ promlouvá do ampliónu mladá dívka. Exkurzi čeká vyvrcholení zdejší prohlídky – dotek ocásku mořského koníka.

Neodolávám a také nořím podle pokynů personálu ruku pod vodu. A skutečně – asi deseticentimetrový tvor se mi ocáskem omotává kolem prstů tak, jako se drží v přirozeném prostředí rozvětvených korálů.

Porod je na samečcích

Ročně sem za tímto zážitkem přichází až 50 000 lidí. Mají šanci vidět více než polovinu všech existujících druhů mořských koníků. Jsou to fascinující tvorové nejen vzhledem, ale především formou rozmnožování.

„Samička připlave k samečkovi a umístí svá vajíčka do samečkova vaku, sameček je oplodní a miniaturní miminka vyvrhne do vody. Během dvou minut takto může vypustit až šest set miminek,“ vysvětluje mi mladý biolog Jeremiah Storie a provádí mě okolo akvárií, kde mají nejčerstvější přírůstky. Vypadají, jako by do vody někdo rozptýlil sypaný čaj.

Náročné vyživování

Správná výživa miminek je po dobu prvních dvou měsíců naprosto zásadní pro to, aby přežila. Ve volné přírodě se to podaří jednomu z tisíce, na farmě mají až poloviční úspěšnost. „Přípravou živé potravy trávíme opravdu hodně času,“ přiznává zakladatelka zařízení Carol Cozzi-Schmarr, zatímco míchá koktejl obsahující plankton.

„Mořští koníci potřebují jíst čerstvé živiny a nikoliv jídlo z mrazáku. Asi proto není na planetě nikdo natolik bláznivý, aby mořské koníky choval,“ směje se.

Ona ale takový bláznivý nápad měla už v devadesátých letech a v roce 1998 jedinou farmu svého druhu na světě otevřela. Jejím cílem bylo nabídnout zájemcům o vlastního mořského koníka v akváriu možnost si jej legálně obstarat, a nelovit ryby z přirozeného prostředí, ze kterého postupně mizí.

Lov mořských koníků

Na orgánech mořských koníků je založeno přes 90 léků z oblasti tradiční lidové nebo alternativní medicíny. Ročně to znamená asi 20 milionů zabitých zvířat, z nichž se získá asi 500 tun léčiv. Už v devadesátých letech minulého století poklesl počet mořských koníků asi na polovinu.

„Od roku 2005 jsou chráněni, ale dodnes jsou nelegálně loveni zejména Číňany,“ stěžuje si chovatelka. Situaci ilustruje nedávnou historkou, kdy bylo v Peru zabaveno pětapadesát krabic plných mrtvých mořských koníků. V jedné podle ní bylo deset tisíc jedinců. Měly jít na čínský trh s alternativní medicínou.

V současnosti se Carol a její kolegové starají o pětadvacet druhů jehlicovitých. Specializují se ale na rod hippocampus erectus, který snáší chov v akváriu nejlépe a je tak jako domácí mazlíček nejvhodnější. Žije u západního břehu Atlantského oceánu. Ale i tady na ostrovech uprostřed Tichomoří bylo možné koníky ve vodě spatřit.

Hrozba vyhynutí

„Okolo Havajských ostrovů se vyskytují dva endemické druhy mořských koníků. Dřív byli běžní, ale teď je na ně obtížné narazit. Do deseti let jim hrozí vyhynutí,“ posteskává si ředitelka farmy.

Právě tomu chtějí majitelé farmy zabránit. A věří, že vzdělávání veřejnosti pomůže: „Snažíme se naší činností zvýšit povědomí natolik, aby lidé věděli, co se děje, mluvili o tom, a díky tomu to pomohli změnit.“

Udržet farmu v chodu pomáhá prodej koníků domácím chovatelům a světovým akváriím a dary sympatizantů. Jeden z nich dokonce farmě poslal padesát tisíc dolarů na pořízení dvou blízkých příbuzných mořských koníků, a to roztodivně vypadajících řasovníků protáhlých. Každý z nich má cenu 10 000 dolarů.

Co skutečně pomůže?

Kromě peněžních darů by ale záchraně koníků pomohlo, kdyby lidé vodu v oceánech tak drasticky neznečišťovali, posteskává si Carol: „Globální oteplování je problém a snad jej vyřešíme, ale větší potíž vidím v tom, kam vyhazujeme naše odpady i výkaly a zároveň výkaly zvířat, které jíme. Pokud tohle vyřešíme, do moří se možná vrátí život.“

