Jsou velmi účinné a třikrát levnější než sekačky. V Havířově do péče o zeleň povolali ovce

Dvacetihlavé stádo ovcí valašek začalo v Havířově spásat městské pozemky. K meandrům řeky Lučiny je nasadili pracovníci odboru životního prostředí magistrátu. Po měsíci si zkušenost s ovcemi pochvalují, dříve zarostlé pozemky doslova ožily. A havířovští občané mají novou atrakci. Ovce si oblíbily hlavně děti. Havířov 22:01 9. září 2023

„Ovce tady udělaly tolik práce. Opravdu to tady prosvětlily, vyčistily, vytvořily tady pestrou směsici těch mikrobiotopů,“ říká Jan Smola z odboru životního prostředí havířovského magistrátu, který má ovce na starost.

„Tady se nám šířily i některé invazivní druhy rostlin, se kterými jsme si nevěděli rady. A jak vidno, tak i s nimi si ty ovce dokázaly poradit,“ dodává.

Třikrát levnější než sekačka a mnohem ohleduplnější k přírodě. Stádo beskydských valašek se u meandrů řeky Lučiny pase za ohradníkem, který je chrání před lidmi a jejich psy.

„Obecní pasák tady není, jsou to bezúdržbové valašky, které jsou zvyklé na přírodní podmínky, takže žádnou zvláštní péči nepotřebují. Mají tady pouze vodu,“ vysvětluje Smola.

Radost i užitek

Havířov vyrostl na zelené louce před 66 lety jako město pro havíře, horníky. Ale předtím tady stávaly statky a u nich se pásly i ovce. „Bydlím dole na vesnici, je to běžná věc. Tak proč ne tady? Je to nevyužitý prostor,“ míní paní Milena, která kolem stáda spěchá do města.

Ovce se také staly atrakcí pro malé děti, které živou ovci zatím nikdy neviděly. A pan Boris, původem zpod Velké Fatry, má pro havířovský magistrát praktický tip. „Hodně Čechů má rádo brynzu, takže by mohla být havířovská brynza,“ navrhuje.

Podobně jako tady u řeky Lučiny spásají ovce pozemky v mnoha obcích v Česku. Nedávno překvapily třeba hosty hotelu Thermal v Karlových Varech, kde se ujaly péče o okolní trávníky.

Ovce valašky v Havířově | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas