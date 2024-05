Hladiny řek klesají pod normál. Na Vysočině je průtok místy jen na třetině toho, co je v květnu běžné

Meteorologové upozorňují, že by se do Česka mohlo vrátit sucho. Naznačují to i stavy hladin některých řek. Například na Vysočině, odkud teče voda na obě strany republiky, jsou teď někde průtoky i na pouhé třetině toho, co je v květnu běžné. Na nízkou hladinu vody v některých řekách si stěžují vodáci i rybáři.

Světlá nad Sázavou 10:18 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít