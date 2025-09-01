Hledači vltavínů uklízeli les po nelegálních kopačích. Na Novohradsku hloubí i několikametrové jámy

Několikametrové jámy v zemi a kolem hromada odpadků. I tak vypadají lesy po nelegálních hledačích vltavínů. U Jakule na Novohradsku se ale v sobotu sešlo dvacet hledačů, aby takové škody napravili. A ukázali, že hledání drahokamů nemusí vždy ničit přírodu.

Sedmiletá Klárka se podivuje nad hloubkou jámy, kterou v lese vyhloubili kopači vltavínů. Do lesa u Jakule přijela s celou rodinou. „Přijeli jsme z Písku, protože jsme se chtěli účastnit nějaké akce, která má smysl,“ říká Martina.

„Představuju si, že hledají pod nějakým tlakem. Ve strachu, že kdykoliv může někdo přijít. Nezabývají se tím, jestli něco donesli a zůstane to tu po nich,“ popisuje. „Kopou ve dne v noci a ten bordel tomu odpovídá,“ přidává se Lukáš.

Klárka to také hodnotí. „Je tady hodně bince. Sbírám to, protože to může všem vylepšit život.“ O kus dál plní pytel pan Mirek z Českých Budějovic. „Už mám druhý pytel. Zkušenost s vltavíny samozřejmě mám, jako asi my všichni tady,“ říká.

Akci uspořádal spolek Na zelené vlně. „Vltavínáři jsou především milovníci přírody. A ne všichni se shodují s tím, v jakém stavu po sobě kopáči zanechávají ty díry,“ uvádí předseda spolku Admir Mešić.

První vltavín našel ježek

Do úklidu lesa se zapojila téměř dvacítka dobrovolníků, mezi nimi i Milan Prchal, který lokalitu před 50 lety objevil. Vydal se tam z Českých Budějovic a cestou našel ježka, kterého vzal s sebou.

„Když jsem přijel na Jakuli, tak jsem Pionýra postavil na stojánek a exmanželka říká: ‚Co budeš s tím ježkem dělat? Pusť ho tady.‘ Tak jsem ho pustil a on se pět metrů přede mnou zastavil a něco očuchával. Našel sedmigramovou kapku,“ vypráví.

První vltavín na Jakuli našel ježek. I tuto historku si dobrovolníci na závěr akce vyslechli. Společně z lesa odvezli více než deset pytlů odpadků.

