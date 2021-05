Hnízdo vrány šedé zhatilo měření emisí v Třineckých železárnách. Mláďata dostala přednost

„Po dohodě s Českou inspekcí životního prostředí jsme měření odložili do doby, než vrána ta mláďata odchová, odletí z hnízda. Tak abychom ji nevyrušovali. Tím neporušíme žádný zákon, máme tam dostatečnou lhůtu na to, abychom to provedli,“ upřesnila mluvčí.

Vrána překvapila pracovníky akreditované firmy ve chvíli, když se vydali na komín provést přípravu na měření emisí. Na pracovníky útočila, bránila své hnízdo.

Vrána šedá, zvaná také šedivka má obvykle tři až šest mláďat. Jedná se o hojně rozšířený druh hlavně v severní a východní Evropě. Inkubace vajec trvá 18 až 21 dní a po třiceti dnech mláďata hnízdo natrvalo opouští.