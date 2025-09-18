Horní Rakousy chtějí uspat losa Emila. Poté ho přesunou na Šumavu, aby si našel družku
Horní Rakousy se připravují na příchod losa Emila, který je už jen několik kilometrů od jejich hranic. Místní úřady plánují zvíře uspat a přesunout na hranice s Českem, informují rakouská média a agentura APA. Na Šumavě se Emil bude moci připojit k tam žijící losí populaci.
Los Emil za posledních několik týdnů přešel téměř celé Dolní Rakousy a blíží se k hranicím s Horními Rakousy. Podle deníku Krone tamní úřady připravily plán, jak s losem naložit.
Los Emil narušil v rakouském St. Pöltenu provoz na železnici. Vlaky tudy nejezdily několik hodin
Číst článek
Pokud se sám nevydá směrem k Česku, chtějí Emila uspat a přepravit na hranice, aby měl možnost se připojit k malé losí populaci v Národním parku Šumava a případně si tam najít družku.
Kvůli Emilovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky, uvedla zemská radní Michaela Langerová-Weningerová. „V posledních dnech jsme prošli různé scénáře a stanovili vhodná opatření,“ doplnila.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti.
České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.