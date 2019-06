Chcete se stát profesionálním houbařem? Naučte se rozpoznat jedovaté houby a získáte osvědčení

Muchomůrka zelená, třepenitka nebo čirůvka patří mezi prudce jedovaté houby. Spolu se sedmnácti dalšími jsou taky uvedené ve vyhlášce o znalosti hub. Musí je bezpečně poznat všichni, kteří skládají odborné zkoušky. Se začátkem houbařské sezony je pořádají Krajské hygienické stanice po celé republice. Na jedné ze zkoušek natáčel Radiožurnál. Praha 17:25 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozpoznání jedovatých hub je nejdůležitější součást písemného testu i praktické zkoušky. (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný

Krajské hygienické stanice zkoušky každoročně organizují pro restauratéry, kteří v provozovně vaří z nasbíraných hub a nebo pro sběratele, kteří chtějí houby prodávat nebo rozdávat.

Tak jako trojice nadšených houbařů, kteří zkoušku v týdnu skládali na hygienické stanici Středočeského kraje.

„Když už na ty houby chodím a třeba je někomu daruju, tak aby ti lidé věděli, že mám na to zkoušky, že je neotrávím, když jim to dám,“ říká krátce po zkoušce houbař Zdeněk. Z Uhlířských Janovic ale bude muset do Prahy ještě jednou.

Test neudělal kvůli jedné otázce, která nesmí být špatně - a to je jedovatost houby. Právě rozpoznání jedovatých hub je nejdůležitější součást písemného testu i praktické zkoušky.

Osvědčení až na 10 let

„V písemné části, aby uchazeč uspěl, musí v testu musí mít 2/3 správně a všechny otázky týkající se jedovatých hub bez chyby. Druhá část je ústní, sestává z poznávačky a tam musí bezpečně rozpoznat jedovaté houby, které jsou vyjmenované ve vyhlášce,“ vysvětluje Michal Novotný ze Středočeské krajské hygienické stanice.

A doplňuje ho i hlavní zkoušející - předseda České mykologické společnosti Jaroslav Landa „Nezkoušíme jen podle obrázků, je to komplexní zjištění, jestli uchazeč ten profil zvládá. My když si o tom pohovoříme, tak se záhy dojde k tomu, jestli ten uchazeč houbu zná nebo nezná.“

Osvědčení vydávají na základě zkoušek Krajské hygienické stanice. Uchazečům do 60 let platí deset let, mezi 60 a 65 pět a po 65 dva roky. Každoročně ho získá zhruba 40 lidí. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč, je placen ve formě kolkové známky.