Češi loni nasbírali houby a borůvky za osm miliard. ,O omezení vstupu do lesů neuvažujeme,‘ říká ministr

Češi loni nasbírali téměř 39000 tun lesních plodů v hodnotě skoro osmi miliard korun. Nejčastěji šlo o houby, borůvky, maliny a ostružiny. Vloni stoupla i návštěvnost lesů, alespoň jednou měsíčně je navštívilo šest z deseti Čechů. „Ne každý rok roste tolik hub. Ale když se podíváme na čísla a trendy dlouhodobě, tak se pohybujeme plus minus na stejných číslech," říká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL ). Rozhovor Praha 20:51 7. srpna 2023

Jak se toto dá spočítat? Podle čeho se dá odhadnout, kolik hub, borůvek, malin, brusinek a dalších plodů lidé loni odnesli z lesů?

Je to studie, kterou zpracovala Česká zemědělská univerzita. Není to nic výjimečného, zpracovává ji každý rok a pak se promítá do české zprávy o stavu lesa.

Metodika sběru dat vychází z dotazníkového šetření na více než tisíci respondentech, takže data jsou relevantní a možná překvapivá. Stejně jako pro vás, i pro mě byla překvapivá. Ale ukazuje se, že platí to okřídlené „co Čech, to houbař.“

Když jsem se díval do detailních tabulek, tak mě zaujalo, že podle výzkumu loni o čtvrtinu stouplo množství nasbíraných hub a naopak o desítky procent kleslo množství nasbíraných malin, ostružin nebo brusinek. Souvisí to s počasím, nebo hraje roli i dlouhodobý stav lesů a jejich úbytek v důsledku kůrovcové kalamity?

Ne, to si úplně nemyslím. Částečně samozřejmě také, protože i v kůrovcem postižených lesích na jistou dobu vymizí některé druhy lesních plodů. To klíčové, co tu hraje roli, je skutečně počasí.

Ne každý rok roste tolik hub. Ne každý rok je dostatek vláhy a současně třeba i tepla, takže to má vliv. Ale když se podíváme na čísla a trendy dlouhodobě, tak se pohybujeme plus minus na stejných číslech. I loňský rok, jakkoliv je například u hub rekordní, se nijak nevymyká z dlouhodobého trendu.

Omezení vstupu do lesa?

V souvislosti s prezentací čísel jste apeloval na lidi, aby si vážili volného vstupu do lesů a projevili to svým chováním, aby byli ohleduplní a nerušili třeba lesní zvěř. Dají se tato vaše slova chápat tak, že pokud by lidé v budoucnu nebyli ohleduplní, tak byste začali uvažovat o omezení vstupu do lesa, podobně jako tomu je v některých zahraničních státech?

Ne, určitě o ničem takovém neuvažujeme. Skutečně to patří k něčemu, co je pro Českou republiku tak trochu unikátní.

Když se podíváme do zahraničí, tak jsou státy, které omezují vstup do lesů, nebo omezují možnosti sběru lesních plodů.

Jsou státy, kde na houby můžete jít jenom některé dny v týdnu jako Švýcarsko. Jsou také státy s omezením počtu kilogramů, které si můžete z lesa odnést. Nebo Holandsko, kde z lesa nesmíte přinést vůbec žádnou houbu, protože už to vám dává status pytláka. Touto cestou určitě jít nechceme.

Z mé strany to byl skutečně přirozený apel na to, abychom si vážili našich lesů. Není to jenom otázka rušení zvěře, ale také třeba otázka ničení oplocenek. S tím se také často setkáme. Je to míra vandalismu, která lesům škodí.

Nechci, abychom v tomto trendu pokračovali. Je dobře, že do lesa chodíme. Mám radost z toho, že šest z deseti Čechů alespoň jednou za měsíc do lesa přijde. Zajímavé je, že nejvíce navštěvované jsou lesy ve středních Čechách, což je dané tím, že do nich obyvatelé Prahy jezdí. To je dobře.

Les je zdravé prostředí. Je tam čistý a zdravý vzduch, má to pozitivní vliv na naše zdraví. Dělejme to, ale zároveň se chovejme ohleduplně nejenom k sobě navzájem, ale i k tomu lesu.

Borůvky jako byznys

Říkal jste, že nechcete připravovat žádná omezení ohledně vstupu do lesa. Na druhé straně, když přepočítáme čísla, která jsem uváděl na začátku, tak to znamená, že každá domácnost loni v průměru nasbírala přes osm kilo hub a skoro tři a půl kila borůvek. Neukazuje to, že třeba ze sběru borůvek se stal byznys? Průměr tři a půl kila na domácnost je docela velký, ne?

Dovolím si to opravit. Není to na domácnost, je to na domácnost, která sbírá borůvky.

Čili nikoliv na každou domácnost České republiky, ale na domácnost, která na borůvky vyrazila, je to skutečně asi 3,3 kilogramu.

Ale i tak je to dost.

Je to dost, to bezesporu ano. Ale když se podíváme na trend a na data, tak to neznamená, že by tím lesy byly jakkoliv poškozovány, plundrovány nebo něco podobného.

Platí tady jasná omezení v národních parcích. To je jasné a zůstane to zachováno. V prvních zónách národního parku není možné trhat borůvky ani jiné lesní plody, tak to má být.

To, že bychom chtěli omezovat sběr lesních plodů, za mě jako za ministra zemědělství nedává žádný smysl. Jsou to dary lesa, tak je správné, abychom je dokázali využívat tak, jako obecně využíváme lesy třeba i k rekreačním účelům. Je to tak správně.