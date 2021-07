Deště vytvořily ideální podmínky pro houby. ‚Teď hledejte jen v listnatých porostech,‘ radí mykoložka

Léto doprovází v těchto dnech štědrá houbařská nadílka. Od června do října mohou houbaři vyrazit zejména do listnatých lesů, kde po nedávných vydatných deštích začal rašit houbový porost. Lidé z Prahy se například mohou za kozákem habrovým nebo hřibem dubovým vydat na Křivoklát, doporučila v rozhovoru pro iROZHLAS.cz pracovnice ústřední poradny České mykologické stanice Anna Švecová. Praha 7:04 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Houby, které se vyhodí v lese, mají větší šanci se udržet. Proto je lepší houby krájet rovnou na místě. (ilustrační foto) | Foto: Petr Jadrný

Jak byste zhodnotila začátek houbařské sezóny?

Ono bylo dlouhou dobu počasí, které růst hub umožnilo. Během června a začátku července byly bohaté deště. Takže ty houby, které běžně v tomto období mají růst, skutečně narostly.

Jaké houby lze nyní najít a na jakých místech?

Najdete například holubinky, muchomůrku růžovou, muchomůrku šedivku, hřib dubový, hříbky, kozáka habrového.

Co se týče porostu, tak ten se omezil pouze na listnaté lesy. V jehličnatých porostech nebylo prakticky nic. Tam houby rostou většinou koncem srpna až září. Takže je dobré hledat v lesích, kde jsou buky, duby, habry nebo lípy.

Také se vám může stát, že přijdete do lesa a dlouho nic nenajdete a pak přijdete na nějakou mikrolokalitu a tam je třeba deset druhů hub. Čili je to úplně nerovnoměrné. Poslat někoho do lesa je dnes spíše vycházkou do terénu nebo do přírody, a ne za sběrem hub.

Mohla byste doporučit vhodné houbařské lokality v okolí Prahy?

Když znáte ta správná místa a jste třeba místní, tak už víte, kde ten porost je a už se spíš orientujete, kde jsou nějaké listnaté porosty.

Takže doporučuji Český kras ale ten už je více vysychavý. A potom třeba by byly dobré Voděradské bučiny. To je takové místo, kde se ta vláha drží a jsou tam ty listnaté porosty. Dále Křivoklátsko, které je členité. Tam by se nějaké ty porosty našly.

Na jaké překážky nyní mohou narazit houbaři?

V tomto teple, které nastalo za posledních pět, šest dní, tak už zase ta vlna hub opadává. Vzhledem k tomu, že v tomhle počasí lítají mouchy, tak houby jsou potom červivé a jejich larvy se poté vyvíjejí.

Čeho by se měli houbaři vyvarovat při sběru?

Mohla byste houbařům doporučit, aby nekrájeli houby u sebe doma a neházely zbytky do koše. Houby, které se vyhodí v lese, mají větší šanci se udržet. Proto je lepší houby krájet rovnou na místě.