Snížením konzumace hovězího masa by kleslo odlesňování. Alternativ existuje mnoho

Pokud by lidé snížili konzumaci hovězího masa o zmiňovanou pětinu a nahradili ho rostlinnou alternativou odlesňování by se v následujících třiceti letech zpomalilo asi o polovinu, což by mělo vliv i na emise skleníkových plynů.

Ty by tím pádem klesly taky zhruba o polovinu, protože krávy produkují velké množství metanu, což je silný skleníkový plyn.

Čísla zveřejnili vědci z potsdamského centra pro zkoumání dopadů změn klimatu. Celý vědecký článek je publikovaný v prestižním časopise Nature.

Chov skotu je jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů. Pokud jde o zemědělství a odlesňování, chov krav a pěstování potravy pro ně využívá 83 procent veškeré zemědělské půdy. Přitom hovězí maso zabírá jen asi 18 procent všech lidstvem spotřebovaných kalorií.

Konzumace hovězího, ale také skopového a kozího masa, tedy přežvýkavců, dlouhodobě roste. Od šedesátých let se čísla zdvojnásobila, což je jeden z faktorů, který ovlivňuje klimatickou změnu a lidský dopad na ni.

Mykoprotein Quorn

Autoři studie navrhují hovězí maso nahradit takzvaným mykoproteinem. Ten je známý pod už zmiňovanou komerční značkou Quorn. Jde o bílkovinu, kterou vytváří mikro houba, která se latinsky jmenuje Fusarium veneratum.

Bílkoviny houba vytvoří, vloží se do velké nádoby s výživou. Potom se bílkoviny zpracují, vysuší, obvykle se smíchají s nějakým extraktem buď z vajec anebo z brambor, které dají Quornu strukturu a potom se to zpracuje do různých tvarů, různých produktů.

Má takovou trošku houbovitou strukturu, ne nepodobnou masu. Dostupnost by v Evropě mohla být poměrně dobrá, pokud bychom chtěli, protože už vypršel patent. Quorn se vyrábí už od roku 1985.

Pokud jde o životní prostředí, stav je poměrně dobrý. Proti hovězímu masu využívá o 90 procent méně vody a zemědělské půdy a produkuje 80 procent emisí.

Další alternativy

Hlavními dvěma surovinami, kvůli kterým roste odlesňování jsou palmový olej a kakao. Pokud jde o palmový olej, už se částečně na nějakých náhradách pracuje. Jednou z nich by mohla být náhražka vyráběná z mořských řas.

Rostlinných náhražek masa je více. Patří mezi ně sója, chlebovník nebo seitan, který obsahuje pšeničnou bílkovinu.

Také ale existují hmyzí proteiny. Jde o poměrně udržitelnou záležitost, protože hmyz roste velmi rychle a nepotřebuje tolik stravy. Na druhou stranu pokud jde o dopad na klima, spotřebuje spoustu elektřiny.