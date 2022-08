Sháníme robota s ponorem 1500 metrů, hloubku Hranické propasti ale nelze odhadnout, říká speleolog

Nejhlubší sladkovodní jeskyně světa je ještě hlubší, než původně vědci mysleli. Výzkumníci z České speleologické společnosti v neděli naměřili novou hloubku Hranické propasti na Přerovsku. Ta podle nich měří alespoň 450 metrů. Do takové hloubky se totiž ponořil robot, kterého tam vědci spustili. Večerní vysílání Radiožurnálu navštívil předseda České speleologické společnosti z Hranického krasu Michal Guba. Hranice 17:36 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robot, kterého speleologové v Hranické propasti využili k ponoru do hloubky 450 metrů | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Můžete nám popsat, jak přesně se vám podařilo naměřit novou hloubku Hranické propasti, tedy 450 metrů? Jak podvodní robot pracuje?

Máme zde špičku, co se týká podvodních robotů. Ten má tři základní parametry, kterými provádí postup a měření. My jsme dosáhli dna pomoci sonarové techniky, která je umístěna na robotovi, takže máme i krásně vykreslené prostory, které jsme objevili.

Říkáte, že už jste dosáhli dna, ale ono to nemusí být ještě úplné dno, protože přišla omezení podvodního robota. Co přesně se stalo?

Dna jsme určitě nedosáhli. Dostali jsme se do prostor právě v té hloubce 450 metrů, kde jsme viděli, že propad ubíhá obrovským kanálem širokým v průměru 15 až 20 metrů zase na jihozápad. Propast má tedy určitě pokračování.

Dosáhli jsme ale toho pomyslného dna s robotem, který má omezeně jít do 450 metrů. To právě díky sonarům, které jsou konstruovány pouze na tuto hloubku.

Hranická propast přepsala vlastní rekord. Nejhlubší zatopená jeskyně světa má nejméně 450 metrů Číst článek

A co teď? Jak sehnat robota, který by se mohl spustit třeba i několik kilometrů pod zem?

To už proběhlo s maďarskou firmou, se kterou průzkum provádíme (UNEXMIN GeoRobotics Ltd., pozn. redaktora). Domluvili jsme se na tom, že během roku koupí novou sonarovou techniku, která bude mít dostupnost 1500 metrů. Mohli bychom tedy pak pokračovat dále aspoň do této hloubky, pokud nás propast pustí.

Data o propasti

Ten současný robot vám kromě nové naměřené hloubky poskytl i další cenné údaje o Hranické propasti. Co přesně to bylo?

Naším záměrem bylo zmapovat veškeré zatopené části, což se nám právě povedlo. Proto jsme pokračovali z hloubky 200 metrů, kde je restrikce Mikádo a měli jsme ji jako cíl. Nakonec jsme pokračovali dále.

Teď máme udělanou 3D mapu zatopených částí. Některé se budou muset ještě doměřit a domapovat, protože jsme našli nové prostory, o kterých jsme doposud nevěděli. Spolupráce s maďarským týmem a s podvodním robotem bude i nadále.

Když jste byl v roce 2017 na Radiožurnálu jako host Lucie Výborné, mluvil jste o tom, že Hranická propast může mít dokonce až několik kilometrů, teď jste mluvil o 1500 metrech. Máte už nějaké přibližnější odhady, jaké by mělo být finální číslo?

Zatím to nevíme přesně. Máme ale několik hypotéz a vědeckých týmů, které se zabývají výzkumem Hranické propasti, co se týká geologie. Někteří uvádí, že by to mohlo být 1500 metrů, někteří 3000, dokonce někteří uvádí, že by propast mohla být hluboká až 40 kilometrů.

Já říkám, že pokud to neověříme tím, že se do té hloubky dostaneme pomocí nějakého zařízení, budou to vždy jen hypotézy. Pokud tedy budeme mít robota do 1500 metrů, můžeme zkusit tuto hloubku. Pokud nás potom propast pustí dále, budeme muset sehnat výkonnějšího robota na větší hloubky.