Hrušeň z Mrákotína bojuje o titul Evropský strom roku. Soupeří s tisíciletými duby i olivovníky

Mrákotínská hrušeň je českým Stromem roku 2023, zabodovala zřejmě silným příběhem. Památná hrušeň není ani příliš mohutná, se svým věkem 110 let nepatří ani mezi nejstarší stromy, a rozhodně se nedá říct, že by byla symetrická.

Jenže stojí sama uprostřed pole a o svůj život se musela prát, a to je právě to, co je na ní zajímavé a výjimečné.

„Zažila meliorace, kolektivizaci, kolem byla pastvina, pásly se tam i krávy, takže se o ni možná i drbaly. Hospodaří tam družstvo vlastníků Mrákotín, tak kolem ní jezdí velké stroje a je vystavena drsným povětrnostním podmínkám,“ připomněla starostka Mrákotína Ludmila Vacková.

Mrákotínská hrušeň stojí osamoceně v poli | Foto: Tomáš Kalous | Zdroj: Strom roku

Mohutná konkurence

Konkurence v evropském finále je ale velmi silná. Ve finále se utká patnáct stromů – Slováci nabízejí příběh mohutného dubu, který pamatuje příchod slavného šlechtického rodu Pálfyů, je tam zelená dáma (400 let stará moruše) z národního parku Krka v Chorvatsku, tisíciletý olivovník v Itálii, plačící buk z Normandie nebo třeba Strom litevského patriarchy (dvě stě let starý kaštanovník).

Každý hlasující může podpořit dva kandidáty, které chce podpořit. Anketa končí 22. února.

Český strom vyhrál anketu zatím jen jednou. V roce 2020 se Evropským stromem roku se stala Chudobínská borovice, která se tyčí na skále zasahující do Vírské přehrady na Vysočině. A nese jméno vesnice, která musela stavbě přehrady ustoupit.

Česko má i bronzovou medaili. Třetí místo v roce 2017 získala mohutná Lípa na Lipce u Horního Bradla, tedy strom přímo z Pardubického kraje.

Chudobínská borovice, Vír | Foto: Veronika Šimečková | Zdroj: Povodí Moravy