Lov humrů v USA je horkým politickým tématem. Pasti mohou zabíjet ohrožené velryby

Mike Sherman z malého rybářského městečka Brooklin na pobřeží amerického státu Maine vypráví, že se lovem humrů živí už skoro padesát let. Řemeslo převzal po svém otci, pořídil si loď, o kterou se stará, a vyráží s ní denně na moře.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Americký stát Maine řeší spor lovců humrů a ochránců velryb. Na místě natáčel Jan Kaliba

Ovšem třeba loni byly výkupní ceny humrů tak nízké, že se mu prý ani nevyplatilo vyplouvat, proto často zůstával v přístavu a podnikání vázlo. A celkově přemýšlí o tom, že s lovem humrů skoncuje a půjde do důchodu.

„Přibývají zranění, stárnu a všechna ta pravidla a omezení, kterých přibývá. Kvůli tomu všemu se stále víc přikláním k tomu, že skončím. Teď ještě k tomu ti lidé ze západního pobřeží, kteří udělují certifikace udržitelnosti a říkají, že by lidé neměli zdejší humry jíst, protože to není udržitelné. Všechny ty skupiny, co jsou proti nám. Vyvolává to ve mně trochu pachuť,“ vypráví Mike.

Humři a velryby

Má tím na mysli rozhodnutí organizací Seafood Watch a MRAG Americas, které vyřadily humra loveného v Maine ze svého seznamu udržitelných mořských potravin. To má reálné dopady. Jejich certifikaci totiž přebírají některé americké supermarkety, aby zákazníkům označily ty mořské plody, které byly vyloveny způsobem, co neohrožuje budoucnost života v oceánech.

Humři z Maine z této kategorie vypadli proto, že způsob kladení humřích pastí podle expertů zabíjí tamní druh velryb ohrožený vyhynutím. Mike ale tvrdí, že jeho lovišť se to netýká.

Americký stát Maine řeší spor lovců humrů a ochránců velryb | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Abychom mohli lovit humry, musíme splnit mnoho nařízení. Lov humrů je jedním z nejudržitelnějších rybářských odvětví, jaké kdy existovalo. Pasti třeba obsahují únikové východy pro humry, kteří jsou příliš malí a nesplňují limity. A my sami jsme ochránci přírody. Chceme, aby v moři byl život,“ podotýká.

„Ale ten druh velryby, který se snaží chránit, jsem tady v naší zátoce za celý život neviděl. A já dál na moře lovit nejezdím, jen tady lokálně. Takže mě stojí hodně peněz a času, abych splnil podmínky lovu kvůli velrybě, se kterou ani nepřicházím do kontaktu. A když nám pak ty organizace seberou certifikaci udržitelnosti, dopadá to na nás. Náš trh je velmi křehký, a tohle ho poškozuje,“ zlobí se.

Lov humrů je v Maine tak silným odvětvím, že tato debata o regulacích a certifikacích patří k předním politickým tématům. A prosazuje se dokonce i na federální úrovni.

Do posledního rozpočtového zákona Spojených států se dostal šestiletý odklad regulace lovu humrů na ochranu ohrožené velryby černé. Ochránci přírody to považují za možný rozsudek smrti pro živočišný druh, ze kterého v Severním Atlantiku přežívá už jen asi 340 jedinců.