Ledová zeď chránící reaktory jaderné elektrárny Fukušima taje. V prosinci začnou opravy

Ledová zeď, která izoluje jadernou elektrárnu v japonské Fukušimě, částečně roztála, ukázaly testy. Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO), jež elektrárnu vlastní a spravuje, zahájí opravy. Informovala o tom v pátek agentura Reuters. Fukušimu před deseti lety zničilo silné zemětřesení a následná vlna cunami.

Opravy ledové zdi by podle provozovatele elektrárny mohly začít v prosinci. Je to v podstatě zmrzlá zemní stěna kolem čtyř reaktorů, která má blokovat proudění podzemní vody a zabránit jejímu smísení s kontaminovanou vodou, vysvětluje na svém webu TEPCO.

Japonská vláda v březnu rozhodla, že začne do dvou let vypouštět do moře více než milion tun kontaminované vody. Nyní vodu, která byla použita pro ochlazování reaktorů poničených přírodní katastrofou, TEPCO shromažďuje v nádržích. Jejich kapacita však bude naplněna na podzim 2022.

Postupné vypouštění vody, jež bude značně rozředěna, do oceánu bude trvat zřejmě desítky let; doba bude záviset na tom, jak se podaří reaktory vyřazovat z provozu.

Podle agentury Reuters je v nádržích téměř 1,3 milionu tun kontaminované vody. Japonci ji čistí pomocí filtračního systému, který odstraňuje většinu nebezpečného materiálu vyjma tritia - izotopu vodíku, jenž se těžko separuje a je pokládán za relativně neškodný.