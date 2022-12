Jak se starat o vánoční hvězdu a stromek v květináči? Hvězdu zalévejte málo, strom zvykejte na teplo

Jak připravit vánoční strom v květináči na svátky, aby to vydržel? Je třeba jít na to pomalu a několik dní ho nechat v chladné místnosti. Zalévat ho po tři dny, kdy je doma, není potřeba, pokud má ale suchý substrát, voda má být studená. Péče o vánoční hvězdu, která zůstala z loňského roku, začíná už šest týdnů před svátky, říká Jiří Šimůnek, učitel odborného výcviku oboru zahradník na Střední škole služeb obchodu a gastronomie v Hradci Králové. Rozhovor Hradec Králové 21:18 26. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční hvězda v červené barvě | Zdroj: Botanická zahrada Praha

Vánoční hvězda už léta patří k našim Vánocům. Ale není to původní rostlina, jak to musíme zohlednit?

Rostlina známá pod názvem vánoční hvězda nebo také Poinsettia je Pryšec nádherný pocházející ze střední Ameriky z oblasti Mexika, kde ji pěstovali už Aztékové pro svou okrasnost a údajně i pro léčivé účinky.

Zahradník Jiří Šimůnek a vše o vánoční hvězdě i stromcích v květináčích

Rovnou zmiňuji, že latexová šťáva, která někdy vytéká z poranění této rostliny, je jedovatá. Takže pozor, nezaneste si tuto šťávu například do oka, to by mohlo být velice nepříjemné. Jinak se této rostliny ale nemusíme nijak bát.

Do Evropy se hvězda dostala v první polovině 19. století a v současné době je jednou z nejpěstovanějších rostlin na světě. Třeba jen ve Spojených státech amerických se jí každoročně vypěstuje více než 70 milionů kusů.

Jakou má šanci, že se jí bude dařit v našich podmínkách?

Vzhledem k tomu, že je to rostlina z teplých oblastí, tak pokud jí zajistíme vhodné teplotní podmínky, tak se pěstovat samozřejmě dá. Při výběru vánoční hvězdy vždy dbáme na to, abychom si ji nevybírali někde z venkovního prodeje. Vždy v kamenných obchodech, kde se vytápí.

Rostlina je velice citlivá na mráz, to je pro ni naprosto fatální. A neměla by být delší dobu vystavena ani teplotám okolo 10 stupňů. Ideální je pokojová teplota 16 až 18 stupňů. Ovšem snese samozřejmě i vyšší teploty, ale tam se potom urychluje její odkvetení.

Můžeme natrefit na rostliny v různé kondici, jak by tedy měla hvězda vypadat, abychom měli naději, že ji přivezeme v pořádku domů?

Vybíráme takovou rostlinu, která na první pohled vypadá zdravě, není zavadlá, nemá zažloutlé listy, žádné poškození, například od transportu. To, jestli už předtím nastydla, to samozřejmě nejsme schopni pohlídat, ale budeme důvěřovat, že je obchodník seriózní a že se to nestalo.

Poctivý prodejce nám rostlinu pečlivě zabalí, čím je venku větší chladno, tím lépe i do několika vrstev papíru. Doporučil bych dát si ji ještě do další igelitové tašky a hlavně nikde se s ní příliš neprocházet venku, rovnou s ní co nejrychleji domů nebo do vytopeného auta.

Nenechávejte ji v autě stát na parkovišti třeba celý den, kde by klesla teplota ke zmíněným 10 stupňům. Tam bychom si zadělali na problém. Ona reaguje poměrně rychle a už během několika málo dnů by nám po přenesení domů do interiéru začala žloutnout a shazovat listy. Bylo by poměrně rychle rozhodnuto o jejím konci.

Ideální místo, vlažná zálivka

Kam ji doma postavit, kde je pro ni ideální místo?

Vánoční hvězda určitě potřebuje dostatek světla. Nedával bych ji úplně na jižní okno na přímé zimní slunce. Sice toho sluníčka v tomto období není příliš mnoho, ale přímé slunce není úplně nejvhodnější. Neměla by být ani na místě, kde jsou zdroje sálavého tepla. Pozor, rozhodně ne na ústřední topení. I krby jsou naprosto nebezpečné pro tuto rostlinu.

Je dobré ji dát někam stranou, protože rostlina nemá ráda ani průvan. A zálivka musí být pravidelná, ale spíše mírná. Hlídat si to, sáhnout prstem na substrát, a pokud se nám zdá, že je povrch substrátu mokrý, nezalévat. Počkat ještě den nebo dva. Když se povrch substrátu suchý, zalijeme, ale nenecháme vánoční hvězdu stát v misce s vodou. Opravdu zalévat spíše méně než více.

Narazila jsem na radu, že by se vánoční hvězda měla zalévat skleničkou na šampaňské, protože tam se vejde přesně tak akorát vody, kolik květina potřebuje. Souhlasíte?

Ano, pokud ta voda bude vlažná a pokud bude květina ve větším pěstebním kontejneru. Pokud to ale bude úplně malinký květináček, tak tam bychom i skleničkou na šampaňské mohli květinu přelít.

Když začnou opadávat listy, krabatit se a upadnou, když do květiny drcneme, je to znak toho, že je květina suchá, přelitá nebo přemrzlá?

Může to být způsobeno i suchým vzduchem v interiéru. Pokud některé listy zvadnou a nejsou schopny dostatečně se nasát ani po opětovné zálivce, tak je rostlina shodí. Ale úplně přesnou příčinu takto stanovit nelze.

Když naleji vody víc, než bylo potřeba, a všimnu si, že zůstává v tácku pod květináčem, mám ji tam nechat, nebo ji mám vylít?

Ideální zálivka je, když počkám dvacet třicet minut, než substrát vodu nasaje. Přebytečnou vodu je pak potřeba vylít.

Pokud se chci o vánoční hvězdu starat tak, aby mi vydžela hezká, má smysl ji hnojit už přes Vánoce?

To není nutné. Pěstitelé používají substráty se zásobním hnojením, případne hnojí hydroponicky a přímo v roztoku jsou obsažené živiny. Počítá se s tím, že zákazník bude mít rostlinu doma jen jako sezónní dekoraci a že ji nebude chtít dál pěstovat.

Pokud ale budu chtít rostlinu pěstovat, mám ji po nějaký čas zakrýt?

Po skončení vánočního období rostlina začne pomalu odkvévat. Připomněl bych, že ty červené listy nejsou květy v pravém slova smyslu, protože květy jsou velmi malé a nenápadné uprostřed. Tohle jsou zbarvené listy nebo listeny.

Aby je byla rostlina schopná vytvořit i v dalším vánočním období, tak se o ni musíme náležitě postarat. Po Vánocích, když odkvete, ji dáme na místo, kde bude zhruba patnáct šestnáct stupňů Celsia. Zálivku ještě umírníme. Můžeme ji také sestřihnout o deset patnáct centimetrů podle toho, jak byla veliká.

Na konci května nebo v červnu, když je venku hezky, můžeme květinu přesadit a umístit ji někam ven. Vytvoří listy. Ale aby kvetla tak akorát na Vánoce, tak ji na to musíme znovu připravit.

Vánoční hvězda je rostlina takzvaného krátkého dne, to znamená, že kvete teprve potom, co se začnou zkracovat dny, zkrátí se délka slunečního svitu a prodlouží se noc.

Pěstitelé dělají jednoduchou věc: rostliny uměle zatemňují. Vánoční hvězda potřebuje mít alespoň třináct hodin úplnou tmu, nesnáší ani umělé osvětlení. Musí být velice pečlivě zakryta, v domácích podmínkách k tomu postačí třeba kyblík.

Většinou se to dělá tak, že odpoledne, když přijdeme domů, rostlinu zakryjeme, ráno ji odkryjeme. Ale musí to být minimálně třináct hodin a po dobu alespoň šesti týdnů před Vánoci.

Pokud máme rostlinu přes léto venku, kdy ji máme dávat dovnitř?

Musíme si hlídat počasí. Může to být už začátkem září, jakmile začnou teploty v noci klesat pod 15 stupňů Celsia, tak bych ji raději už přenesl domů.

A co přesazení?

To je samozřejmě vhodné. Provedl bych to už v předjaří nebo začátkem léta. Je vhodné i přihnojovat, aby narostly listy, které se pak budou zbarvovat.

Stromek? Postupně aklimatizovat

Co vánoční stromky v květináči? Jakou šanci strom má, že nám po Vánocích ještě ozdobí zahradu?

Šance tam jsou, ale záleží na tom, jak je na to stromek připraven. Pokud byl vypěstován přímo v kontejneru, tak se musíme většinou spokojit s menší velikostí, ale problémy s tím pak nejsou.

Jenže zákazníci žádají krásný velký strom v kontejneru a tam se často prodejce nechovají úplně ideálně. Stromek vypěstovaný ve volné půdě na plantáži se vyjme, sesekají se mu kořeny a nacpe se do nějaké nádoby. Takový strom má ale nedostatečný kořenový systém a v podstatě není schopen zajišťovat životní funkce své nadzemní části.

Pokud má strom dobré kořeny, jaký vliv na něj bude mít, když ho budeme vystavovat týden čtrnáct dní doma v teplém prostředí? A jak to bude po Vánocích? Máme ho zase vrátit zpět v květináči, nebo si ho máme nechat na jaro?

Začal bych přípravou. Máme vybraný stromeček, věříme, že má dostatečný kořenový systém, že je zdravý, dobře zakořenělý. Na vánoční svátky si ho i tak musíme připravit.

Takže sledujeme počasí. Pokud je nad nulou a nemrzne, můžeme strom mít venku klidně skoro až do svátků. Pokud ale mrzne, je dobré ho na dva tři dny přemístit třeba do nevytápěné garáže, aby se strom hezky aklimatizoval. Pak je potřeba ho mít zase na dva tři dny nechat ve studené hale nebo chodbě, kde je teplota dejme tomu deset patnáct stupňů.

Také si hlídáme, aby byl strom dostatečně zalívaný. A teprve až těsně před Štědrým dnem si můžeme dovolit ho přemístit do interiéru.

Varoval bych ale před tím, aby byl strom umístěn vedle zdrojů sálavého zepla. A určitě snižte teplotu v té místnosti na nějakých 18 stupňů Celsia. Čím vyšší teplota, tím větší stres pro strom.

Máme stromek o Vánocích zalévat?

Pokud je strom v dostatečně veké nádobě, tak tam ty tři dny vydrží dostatečná vlhkost. Samozřejmě to zkontrolujeme prstem. Pokud se nám zdá substrát suchý, tak zalijeme. Ale na rozdíl od vánoční hvězdy bych strom zaléval pouze studenou vodou.

A co po Vánocích?

Stromek by neměl být v interiéru příliš dlouho, doporučuji maximáně tři sváteční dny a potom je potřeba ho zase přemístit do studené chodby. A pokud mrzne, tak ještě na pár dní do garáže. A když je nad nulou, tak ho můžeme vystěhovat ven, tam ho pak můžeme nechat v kontejneru až do jara.

Pokud je venku sníh, je dobré ho nahrnout ke květináči i přímo pod stromek, aby bylo zajištěno zavlažování, až sníh roztaje.

Pak se můžeme rozmyslet, co s ním dál. Jestli ho vysadíme do volné půdy třeba na zahradu, nebo jestli ho přesadíme do větší nádoby a necháme si ho na svátky o rok později.

Vysadit strom do půdy můžeme na jaře, jakmile nám to počasí dovolí. Každý rok je to trochu jinak. Jakmile se nám zemina nelepí na rýč, můžeme začít.