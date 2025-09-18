‚Jako nebe a dudy.‘ Výstražný systém zachraňuje při povodních životy, v roce 1997 pomáhal fax
Loňské povodně v Česku braly životy lidí a napáchaly materiální škody, které vláda vyčíslila na více než 70 miliard korun. Spoustu životů i majetku se ale zřejmě podařilo zachránit. Za to vděčíme i lepší možnosti vědců předvídat, kdy, kde a jak silně povodeň udeří. Ještě v roce 1997 spoléhal systém včasného varování na telefonické informování z několika míst na dolních tocích velkých řek. Dnes sbírá data z 550 míst v Česku každých deset minut.
„Máme tu nepřetržitý provoz. Na předpovědním pracovišti děláme i o víkendech, svátcích a samozřejmě také v noci,“ ukazuje meteoroložka Jana Hujslová velín Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v pražských Komořanech.
Výstražný systém zachraňuje při povodních životy, v roce 1997 začínal u faxu. Téma pro Jana Kalibu
Právě tady, v místnosti plné počítačů a velkých obrazovek na stěnách monitoruje se svými kolegy data o počasí, což je při povodních klíčové i pro hydrology.
Mezi ně patří Radek Čekal. „Tady vždycky diskutujeme, ke kterému předpovědnímu modelu se přikloníme. Hraje tam roli zkušenost,“ vysvětluje pro Radiožurnál.
„Ve chvíli, kdy jsou povodně, tak tu neustále řešíme jen milimetry srážek. Nejen kolik naprší, ale i za jakou dobu, protože to je hodně zásadní. Kontrolujeme, kolik už napršelo, jestli nám předpovědi vychází. Při závažnějších situacích musíme třeba připravovat materiály pro krizové štáby a podobně,“ pokračuje meteoroložka.
Skok z dřevní doby hydrologie
Z velínu se přesouváme nad mapy do kanceláře úseku hydrologických předpovědí. Před rokem dokázal Čekal spolu s kolegy upozornit na blížící se ničivé povodně už přibližně s týdenním předstihem. Něco takového při velké vodě v roce 1997 nebylo vůbec možné, do předpovědí se například nedaly započítat hrozící srážky.
„Byla to dřevní doba hydrologie. Všechno se dělalo způsobem, který teď působí srandovně. Zejména nebyly jednotné, včasné informace o stoupání hladin. Měli jsme na vodních tocích několik málo pozorovatelů, které jsme obvolávali a ptali se jich, kolik tam teče. Když ta povodeň byla velká, tak ale museli pryč a my jsme nevěděli nic,“ popisuje tehdejší praxi hydrolog ČHMÚ.
„Předpovídali jsme maximálně na 24 hodin dopředu a jen pro dolní Labe a dolní Moravu, pro horní toky vůbec. Neměli jsme meteorologické modely, výstrahy jsme posílali faxem a ta rychlost byla opravdu špatná. Od té doby nastal obrovský vzestup. Podklady, které jsme měli tehdy a které máme teď, to je jako nebe a dudy, jako trabant a mercedes,“ srovnává.
Hlavně včasnost a rychlost varování se podle Čekala výrazně zlepšila. Po roce 2000 se začaly zavádět hydrologické modely, vznikl nový vodní zákon a dnes mají hydrologové v Praze a na regionálních pracovištích k dispozici asi 550 měřicích stanic po celé republice.
Aktualizovaná data o výšce hladiny i průtoku dostávají každých deset minut a upřesňovat informace pro veřejnost mohou nově každé tři hodiny. Úřady podle toho mohou v kritických dnech lépe regulovat toky nebo vyhlašovat evakuace.
„Tvoříme předpovědi buď střednědobé – jako loni v září, kdy nám už pět dní dopředu predikovaly, že se něco bude dít. A pak máme krátkodobé hydrologické předpovědi, ty jsou na 66 hodin,“ vysvětluje Čekal.
Systém integrované výstražné služby od ČHMÚ vyžaduje, aby ve spolupráci s meteorologickou službou Armády České republiky v případě potřeby každý den vydával výstrahy. Ty se předávají hasičům, kteří jsou podle Čekala zodpovědní za další distribuci výstrah směrem ke krajům a obcím.
Zprávy do mobilu v ČR nefungují
„V Česku zatím neexistuje systém, který by posílal varovné zprávy lidem ze zasažených oblastí přímo do mobilu. My bychom ho provozovat chtěli, rádi bychom to brzy zavedli aspoň ve zkušebním provozu na přívalové povodně,“ podotýká Čekal.
„Zatím to funguje tak, že si kdokoli může bezplatně nainstalovat aplikaci ČHMÚ, kde si zvolí oblast, která ho zajímá, a jev, na který chce být upozorňovaný. Takže třeba když jsem z Mělníka, tak si tam zadám své město, a že mě zajímá, když bude výstraha na povodně nebo na srážky – na cokoli chci,“ přibližuje.
Právě zmíněné bleskové povodně po prudkých lokálních srážkách považuje hydrolog ČHMÚ Čekal za nejslabší místo předpovědí. Není možné dopředu určit – laicky řečeno – na které straně kopce srážky nakonec spadnou. A ani v budoucnu to zřejmě nebude precizní.
S čím musí odborníci při vydávání výstrah také pracovat, to je riziko příliš častých planých varování, aby je lidé pak nezačali ignorovat. „Snažíme se, aby těch falešných výstrah bylo co nejméně, tak do dvaceti procent. Ale nejdůležitější pro nás je nepromeškat situaci jako přívalová povodeň, o které bychom obyvatelstvo neinformovali,“ říká Čekal.
Od října začnou hydrologové nově vydávat také takzvanou pravděpodobnostní předpovědi. Místo odhadu absolutního čísla očekávaného vodního stavu na dané řece tedy nabídnou rozmezí, v jakém se bude výška hladiny pohybovat.