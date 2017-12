Jako z Jurského parku. Vědci objevili klíšťata, která sála krev dinosaurů. Jsou stará stovky milionů let

Mezinárodní tým vědců našel v kusu pryskyřice několik klíšťat, která se zhruba před stovkou milionů let krmila dinosauří krví. Jedno z nich pojmenovali Deinocroton draculi, ve volném překladu Drákulovo hrozné klíště. Ačkoliv jde o objev podobný tomu z filmu Jurský park, extrahovat z nalezených tvorů DNA dinosaurů podle odborníků možné není. Oxford 18:47 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dinosaurus (ilustrační foto) | Zdroj: Wikimedia Commons

Několik kusů zkamenělé pryskyřice pochází ze sbírky ze severu Barmy. Vědci z přírodopisného muzea v Oxfordu ji zkoumali společně se španělskými odborníky a objevili v nich kusy brouků, živočišné tkáně a několik druhů klíšťat, které dnes už nežijí. Jedno z nich bylo obzvlášť velké, měřilo až půl centimetru.

Vědci ho pojmenovali příznačně - Deinocroton draculi, neboli Drákulovo hrozné klíště. Model klíštěte si lze prohlédnout na stránkách britského Guardianu. Čtenáři jím mohou přetáčet, podívat se na jeho kusadla či mu spočítat nohy.

Meet Dracula, the bloodsucking tick who feasted on dinosaurs 99m years ago https://t.co/IR6MphTQcK — Guardian Science (@guardianscience) 12. prosince 2017

Vědci však vyloučili, že by se dinosauří DNA dala z tvorů vyjmout. Jednotlivé molekuly jsou totiž příliš křehké na to, aby dokázaly v pryskyřici přežít desítky milionů let.

Stovky milionů let staří parazité

„Jsou tam vidět opravdu velmi dobře zachované detaily. Je to jako kdyby to klíště zemřelo včera. Ve skutečnosti to už ale je sto milionů let. Už v něm není žádná krev, žádné DNA. Je to v podstatě zkamenělina. Už tam není nic organického, nic, co by možná jednoho dne umožnilo vzkřísit to zvíře," popsal francouzský paleontolog Gilles Escarguel v reportáži televize France 2. Celý výzkum si je možné přečíst ve vědeckém časopisu Nature Communications.

Objev je v podstatě důkazem, že malí škůdci a paraziti skutečně sáli krev dinosaurů. A to už v období Křídy, tedy zhruba před stovkou milionů let. Ostatně jedno z klíšťat nalezených v pryskyřici drželo kus dinosauřího peří. Výzkum také potvrzuje, jak jsou klíšťata odolná a jak se dokáží přizpůsobit. Podle výzkumníků je možné, že dost často přebývala v hnízdech dinosaurů.