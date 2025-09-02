Jančovi čekali přes půl století, až jim vykvete agáve. V Kostelanech nad Moravou si jí teď fotí desítky lidí
Před jedním z rodinných domů v Kostelanech nad Moravou po 51 letech rozkvetla agáve obecná. Sukulent, který je běžně doma v Mexiku a na jihu Spojených států, provází manžele Jančovy téměř celý jejich společný život. „Věděli jsme, že to budou desítky let, ale pořád jsme věřili,“ říká paní Emílie.
„Agáve je z roku 1974, kdy jsme měli svatbu. Dovezl jsem ji z domova,“ vzpomíná Jiří Janča, jak se agáve tehdy ještě v malém květináči objevila na dvoře jejich domu. „Říkal jsem, že to je moje svatební kytice, ta vykvete, až budeme mít 50 let společného života.“
00:00 / 00:00
Manželům Jančovým po půl století vykvetla agáve. ‚Věděli jsme, že to budou desítky let, ale pořád jsme věřili,‘ říká paní Emílie
Nakonec se paní Emílie dočkala. „Když jsem uviděla pupen, jak to bude rozkvétat, tak jsme byli nadšení. Čekali jsme, věděli jsme, že to budou desítky let, že to nebude brzo, ale pořád jsme věřili. Říkám: ‚To nám fakt vykvete na tu zlatou svatbu.‘ No, tak skoro,“ popisuje.
„Říkali mi: ‚Ježiš, taťko, pojď sem, pojď se podívat, to kvete.‘ Tak jsme se na to možná hodinu i víc dívali. Jsem rád, že jsme se toho dožili. Že to člověk vidí, má z toho radost, samozřejmě. Ale mám radost z toho, že lidi jezdí okolo. V sobotu a v neděli si to desítky lidí fotily. Zastavují se, když jsem venku, tak se na něco poptají,“ přibližuje pan Jiří.
Za víc než 50 let se z agáve stal skutečný obr, který měří asi dva metry do výšky, tři do šířky a vážil asi 180 kilogramů. Stonek, který z rostliny začal růst 6. června letošního roku, teď dosahuje výšky pět metrů a 60 centimetrů. V jeho horní části vyrůstají zelenožluté květy, kolem kterých poletují desítky včel.
„Přesně dva měsíce to rostlo. Když to rozkvete úplně až po vrch, tak by to mělo být tak měsíc až měsíc a půl ještě v té sile, potom už začnou listy uvadat úplně. Ale za tři týdny jsou u nás hody, takže u nás bude taková originální hodová májka,“ říká Jiří Janča.
Agáve kvete pouze jednou za život, poté uhyne. „To byla manželova kytka, on si to opatroval,“ dodává Emílie Jančová, podle které ale rodině nebude líto, že už květinu u domu mít nebudou. Další agáve už Jančovi pěstovat nechtějí, jednou za život to prý stačí.