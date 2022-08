Jasany v Česku napadá mikroskopická houba. Napadené stromy se většinou musí pokácet

Jasany v Česku ve velkém ničí nemoc, kterou způsobuje mikroskopická houba chalara. Pro lidské oko je neviditelná, ale dokáže snadno zlikvidovat i třicetimetrový strom. Šíří se jako virus a v podstatě proti ní není obrana. Jasany tak postupně z krajiny mizí. Pardubice 10:08 27. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti patogenu není obrana. Jediná možnost je tak zasažené stromy odstranit (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Na první pohled je zcela zřejmé, že ten strom je z 99 procent bez listů a začíná to vypadat, že je úplně suchý,“ říká Kateřina Jánská, která pečuje o chrudimskou zeleň. Jasany odumírají i ve městě, a pokud se jejich stav tak výrazně zhorší, zachránit se už nedají. „Pokud už je strom v takovémto stavu, je šance na záchranu nulová,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z českých lesů mizí jasany. Napadá je mikroskopická houba. Více si poslechněte v reportáži Josefa Kopeckého

Chalara bere české lesy útokem. Problémy zaznamenali i v Železných horách. V některých lokalitách je nástup nemoci velmi rychlý.

„Záleží na lokalitě, někde to postupuje rychleji, většinou pak strom napadnou další houby, Václavky a podobně. Zpravidla do dvou až tří let je strom ve fázi, kdy je riziko jeho pádu. K šíření v Evropě došlo pravděpodobně z jihovýchodní Asie, kde byl patogen na jiném druhu. Potom, když se rozšířil na druh, se kterým se evolučně přirozeně nesetkal, tak byla patogenita takto zásadní,“ popisuje vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory Vlastimil Peřina

Jasany v Česku napadá invazní houba z Asie. Účinná obrana proti jejímu šíření neexistuje Číst článek

„Je to všechno důsledek dnešního světa, kdy je velký pohyb lidí napříč kontinenty, a to zapříčiňuje, že se druhy dostávají na místa, kam by se přirozenou cestou nedostali. V některých případech to pak nedopadá dobře,“ vysvětluje. Doplňuje, že už se jedná o plošný problém. Jasany v podstatě úplně mizí.

„Rozsah napadení v porostech se různí. Nejintenzivnější odumírání stromů pozorujeme v severozápadní části v oblasti Běstviny a Bousova. Jinak i na celém území Chráněné krajinné oblasti zaznamenáváme napadené jasany.“

Platí to i v celorepublikovém měřítku. Proti patogenu není obrana. Jediná možnost je tak zasažené stromy odstranit. „Jediným řešením je pokácení. Jasany různého věku se tak postupně vytrácejí z porostů. Nejvíce to registrujeme na jižní Moravě, kde je tato dřevina podstatou součástí lesů. Každoročně musíme kvůli chalaře vytěžit několik tisíc kubíků napadených stromů,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Ochránci přírody věří, že jasany nezmizí úplně a že si stromy postupně samy najdou způsob, jak se chalaře ubránit.