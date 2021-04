Česko přišlo už o 90 000 kubíků jasanového dřeva. Napadá je drobná houba, situace se řeší kácením

V Česku stále odumírají jasany, ohrožuje je mikroskopická houba s názvem Chalara fraxinea. Kvůli ní stromy usychají, stávají se nestabilními a mohou se snadno vyvrátit. Jediným řešením je kácení. Za poslední tři roky tak muselo být v celé republice vykáceno víc než devadesát tisíc kubíků jasanového dřeva. Hradec Králové 12:24 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jasan na Zlínsku napadený houbou Chalara fraxinea | Foto: Pavel Sedláček | Zdroj: Český rozhlas Zlín

Dubno na Náchodsku je turisticky oblíbená přírodní rezervace. Odumírá tady několik stovek jasanů, zhruba 300 jich brzy čeká kácení. Důvodem je právě napadení houbou Chalara.

„Nejvíce je to vidět ve vegetační sezóně v korunách. Koruna je proschlá, letorosty zasychají teď v zimním období. Když už to trochu máme nakoukáno, tak i v koruně bez listí jsme schopní to napadení identifikovat,“ vysvětluje Českému rozhlasu revírník Michael Hála.

Zmiňovaná houba stromy oslabí, následně je napadají další škůdci. Výsledkem je odehnívání kořenů a velké riziko vyvrácení. Tady jich na zem spadly už desítky. „Popadané stromy, co tu jsou, tak jsou důsledkem nekrózy toho jasanu. To je vidět, že opravdu stromy jsou nestabilní,“ dodal.

Celostátní problém

Jasany v přírodní rezervaci Dubno patří Lesům ČR, problémy s houbou Chalara má státní podnik prakticky všude. Nejvíc napadených stromů eviduje na jižní Moravě.

„Tam je jasan podstatnou součástí porostů. Stromy navíc i v tomto regionu v minulých letech výrazně oslabilo dlouhotrvající sucho,“ vysvětluje za Lesy ČR Eva Jouklová. Loni musel státní podnik vytěžit zhruba 13 tisíc kubíků napadených stromů.

„Chalara se rozšířila plošně, takže se jasany různého věku z porostů postupně vytrácejí. Chřadnou i mladé stromky,“ popsala.

Ty samé problémy s odumíráním jasanů přitom řeší ve svých porostech i další vlastníci. Jen loni tak dělníci podle evidence Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Česku vykáceli víc než 25 tisíc kubíků.

Něco podobného v minulosti postihlo třeba jilmy. Tyhle stromy napadla houba grafióza a v porostech napříč Českem se tak teď objevují výjimečně.