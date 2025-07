‚Jde o pestrost krajiny.‘ Ochránci přírody hledají v Beskydech dárce pozemků na výsadbu světlých lesů

Spolek Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm hledá v Beskydech lidi, kteří by byli ochotni darovat malé pozemky pro novou výsadbu lesa. Má jít o světlý les, tedy místo s menší hustotou stromů a větším množstvím slunečního světla pronikajícího na zem. Takový les býval dřív běžný právě na Valašsku. Ochránci přírody chtějí tyto lesy do Beskyd vrátit a vytvořit tak podmínky pro návrat ohrožených druhů, zjistil Český rozhlas Zlín. Rožnov pod Radhoštěm 13:36 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobně, jako lidé darují neziskovým organizacím v sociální oblasti různé budovy, budou moci lidé v Beskydech darovat ochráncům přírody pozemky (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Kneisl | Zdroj: Český rozhlas

S Vojtěchem Bajerem z hnutí Salamandr přicházíme ke kusu louky, který vypadá dost nevzhledně. „Je to zarostlá louka, dlouho nepečovaná, kterou máme v plánu změnit úplně na něco jiného, na světlý les,“ popisuje Bajer. Jako tuto louku chce spolek proměnit i kousky pozemků, které jim lidé darují.

„Jde hlavně o pestrost krajiny, vrátit tam něco, co tam bylo," popisuje Vojtěch Bajer ze spolku Salamandr

„Chceme v krajině udělat takovou mozaiku světlých lesů, které tady vždycky byly a v krajině dělaly velkou pestrost. Využijeme k tomu právě zarostlé louky, protože v současných lesích to moc udělat nejde.“

Bude to určitý přechod mezi loukou a lesem, což z dnešní krajiny už příliš neznáme. „Budou to stromy, které budou vyrůstat z pařezů, výmladky, které se u nás už dnes také skoro nikde nevidí. Ten les poroste mnohem rychleji, bude mít sice nekvalitní dřevo, ale pro spoustu druhů je to požehnání.“

Podobně, jako lidé darují neziskovým organizacím v sociální oblasti různé budovy, zde budou moci lidé darovat ochráncům přírody pozemky.

„Pozemky nepotřebujeme proto, abychom hromadili majetek. Jde nám o to, abychom na nich mohli dlouho působit. Přeci jen vytvořit les – i když ten výmladkový les je běh na kratší dobu – je dlouhá doba. Kdyby lidé v průběhu změnili názor, tak ta energie, kterou do toho na začátku dáme, přijde vniveč. Jde nám o vytvoření sítě drobných pozemků,“ říká Bajer.

„Jde hlavně o pestrost krajiny, vrátit tam něco, co tam bylo a co nám pomůže právě na malých kouscích vytvořit velkou pestrost. To přitáhne druhy hmyzu nebo ptáků, které dnes jinde nemají prostor, protože tyto světlé lesy chybí.“

Podle manažerky projektu Báry Krupové promění ochránci Salamandru chudé louky, ale i nepotřebné pozemky pod dráty. „Nejlepší asi bude, když se potenciální dárce podívá buď na naše webové stránky, nebo na naše dárcovské webové stránky, tam je k tomu více informací.“