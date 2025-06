Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby trhali lupinu mnoholistou. Jde se o invazní rostlinu, která představuje problém pro horské louky. Biologové mapují lokality jejího výskytu a terénní pracovníci rostlinu následně likvidují. Nejlepší je odstranit ji když kvete, ale vzhledem k jejímu neustálému rozšiřování s ní budou pracovníci bojovat do podzimu. Hradec Králové 10:12 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je krásná, ale škodí horským loukám. Správa KRNAP se pustila do boje s lupinou mnoholistou | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

„Tady stojím u kraje výskytu lupiny, na okraji toho porostu,“ říká pracovnice Správy Krkonošského národního parku Naďa Čechovská. „Budu obcházet lupinu a zanášet tam ony okrajové body, aby se do ortofotomapy zanesla přesná plocha.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je krásná, ale škodí horským loukám. Správa KRNAP se pustila do boje s lupinou mnoholistou

Teď musíme celou plochu, kde se tato rostlina vyskytuje, obejít. „Tady je další okrajový bod. Klikneme na mapu a budeme přesně obcházet onen polygon. Tady půjdeme dolů. Tady je vidět, že už je lupina také, ještě nerozkvetlá.“

Když pracovnice konkrétní místo v dané lokalitě zpracují, potom informují další pracovní skupinu. „Informují mne a na základě jejich zanesených záznamů, kontaktuji dotčené vlastníky pozemků. Zasíláme jim souhlas s povolením ke vstupu na daný pozemek a potom tam jede pracovní skupina,“ vysvětluje Marcela Nosková.

Luční bouda se od neděle uzavře pro kolemjdoucí turisty. Důvodem jsou spory majitelů a správy parku Číst článek

My už tady máme pracovní skupinu na místě, vidíme krumpáče a další potřebné nářadí. „Nejdříve se u každé rostliny snažíme najít přímo její kořenový krček. Zjistíme zhruba, kam kořeny směřují a následně už rostlinu okopáváme a snažíme se vykopnout co největší část onoho kořene.“

Vzhledem k tomu, že lupiny je opravdu velké množství, tak Správa Krkonošského národního parku vyzvala na pomoc i turisty.

„Je možné si lupinu natrhat, udělat si z ní kytici do vázy a ničemu to neuškodí. Ba naopak, ochraně přírody to prospěje. Protože její invaznost je tak velká, že vytlačuje z normálních květnatých horských luk původní druhy,“ vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Lupinu je možné v přírodě likvidovat až do příchodu zimy.

Je krásná, ale škodí horským loukám. Správa KRNAP se pustila do boje s lupinou mnoholistou | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas