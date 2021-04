Zemědělský ústav se obává přemnožení hrabošů. Ve výjimečných případech povolil aplikaci jedu

Zemědělský ústav znovu povolil ve výjimečných případech aplikaci jedu na hraboše na povrch půdy. Schválení těchto postupů budou stejně jako loni znovu individuální, sdělila v pátek mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková. Ústav se obává přemnožení hrabošů jako v posledních několika letech. Nařízení ústav vyvěsil na úřední desce. Praha 20:21 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hraboš na poli | Zdroj: Profimedia

„Vedle aplikace zvýšenou dávkou do nor je na omezené období a ve výjimečných případech možná i povrchová aplikace. Ta je na jednotlivých pozemcích podmíněna individuálním posouzením inspektory ÚKZÚZ, není povolena plošně,“ uvedl ústav

Populace hrabošů se podle ekologa na jižní Moravě zhroutila i bez jedů. ‚Někde je pokles až 90 %,’ říká Číst článek

Počty hrabošů v březnu meziměsíčně znovu klesly. Podle údajů ÚKZÚZ se snížily o 34 takzvaně aktivních východů z nor na 422. Podle ústavu tak zhruba odpovídají loňským měřením, kdy v březnu bylo 478 východů z nor. Aktivní východ je díra do nory se zřetelnými pobytovými stopami, například se zataženými kousky rostlin nebo s ohlazeným vstupem.

Podle Krškové jsou v Česku ale stále lokality, kde jsou populace s až 2000 aktivních východů z nor na hektar. „Nejhorší situace je v lokalitách Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Ústeckého kraje, kde byly zjištěny velmi vysoké výskyty hraboše a průměrná hodnota prahu škodlivosti byla překročena deset až 20krát,“ dodala.

Rizika aplikace jedu

Ústav nyní povolil aplikaci jedu na hraboše, která byla možná loni v druhé polovině roku. Zemědělci mu tehdy nahlásili 829 aplikací jedu, z toho v 558 případech šlo o vhazování jedu do nor, ve 156 případech o větší dávky nad dva kilogramy na hektar do nor a ve 115 případech pokládáním na povrch půdy.

V Česku v listopadu navzdory počasí přibylo hrabošů. Zemědělci odhadují ztráty na půl miliardy Číst článek

„V období podzimních mimořádných opatření nebyl prokázán žádný případ otravy necílových organismů rodenticidem. Opětovně se potvrdil předpoklad, že při dodržení všech stanovených podmínek je riziko otrav naprosto minimální, a to ani při výjimečném povolení aplikace rodenticidů rozhozem na povrch pozemků,“ uvedla již dříve mluvčí.

Boj proti přemnoženým hrabošům se v předloňském roce stal předmětem sporů. ÚKZÚZ předloni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území republiky, ministerstvo zemědělství však po kritice od ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo.

Po plošné aplikaci jedu na Moravě se našlo téměř 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. ÚKZÚZ však uvádí, že za loňský rok uložil pouze pět pokut za nenahlášenou aplikaci jedu. Následně se jed mohl používat lokálně. O aplikaci jedu loni server iROZHLAS.cz hovořil s ekologem Vladimírem Melicharem.