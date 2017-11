Jedna nálepka ptáky neodradí, varují ornitologové. Po nárazu do skla zahyne každý rok miliarda opeřenců

Jedna černá nálepka dravce na skle život ptáků nezachrání. Zůstane pro ně i tak nebezpečné, upozorňuje v novém videu Česká společnost ornitologická. A zároveň radí, jak ptáky lépe ochránit. Důležité je především rozmístění více siluet. Na jejich tvaru přitom podle ornitologů nezáleží. Po nárazu do skla na světě ročně podle odhadů uhyne více než miliarda ptáků. Video Praha 14:00 17. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Video je součástí dlouhodobé práce a navazuje na kampaň Bezpečné zastávky, kde se zabýváme problematikou nárazu ptáků do skel a obecně problémy ptáků v zastavěných územích,“ řekl pro server iROZHLAS.cz Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Drobní pěvci při přeletech létají rychlostí okolo 30 km/h, holubi se běžně pohybují i rychlostí okolo 70 km/h, a to přitom nepatří mezi nejlepší letce.

„Pokud v téhle rychlosti ptáci manévrují a vidí sklo před sebou, přičemž ho nevyhodnotí jako pevnou stěnu – vidí skrz něj či vidí zrcadlení krajiny, kterou mají za sebou – snaží se takovým prostorem proletět. Neregistrují přitom, že tam nějaká pevná překážka je,“ popsal Varmouzek.

Ptáci mají na vyhodnocení situace mnohdy necelou vteřinu a včas si překážky nevšimnou nebo ji zaregistrují příliš pozdě.

Jedna silueta nestačí

Jedna silueta dravce na skleněné ploše je podle ornitologů překonaný a nefunkční způsob zabezpečení. Nepohybující se silueta není pro ptáky reálnou hrozbou, jen pevným objektem, kolem kterého se snaží proletět.

„Ptáci vidí jako my lidé. Když se sklem uděláme cokoliv, aby na první pohled bylo jasné, že jde o pevnou plochu, tak to bude v pořádku. Ať už jde o zavěšení záclony přes sklo nebo husté polepení nějakými obrázky či proužky, případně barvami na sklo. Vůbec nezáleží na tvaru, důležité je, aby to bylo nahusto, ideálně v rozestupech 10 centimetrů,“ přiblížil Zdeněk Varmouzek.

Srážka se sklem je celosvětově nejčastější příčinou úhynu ptáků. Na světě jich po nárazu do čiré nebo zrcadlící výplně zemře více než miliarda. Kolik opeřenců zahyne u nás, není jasné, podle Zdeňka Varmouzka jich ale může být okolo milionu.