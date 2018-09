Jelen Standa se v Lánské oboře zabydlel. Na Kvildě mu hrozilo utracení, teď si užívá si klidu

Šumavský jelen Standa se v Lánské oboře rychle zabydlel. Nikým nerušen si tam spokojeně žije už půl roku. Za napadení návštěvníka ve výběhu na Kvildě mu přitom hrozilo utracení. Lány 12:40 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Šumavě byl šestiletý Standa vůdce, v Lánech by se měl zařadit mezi mladší jeleny. Roli vůdců zde totiž zastávají deseti až dvanáctiletí jeleni | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kronika Lesní správy Lány se píše už od roku 1921. Je tam pochopitelně i záznam o tom, že jelen Standa dorazil do Lánské obory.

Za jelenem Standou se do lánské obory vypravila Bára Kvapilová

„Bylo to 29. března, kdy byl nejdřív vypuštěn do aklimatizační obůrky, která má necelých pět hektarů. Po měsíci aklimatizace, která je důležitá i z hlediska platné legislativy, byl vypuštěn pro něj prakticky do volné přírody, což je Lánská obora, která má 3 tisíce hektarů,“ vysvětluje ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák.

Standa byl na Šumavě dominantním samcem. V Lánské oboře je na 200 jelenů, kde jsou i čtrnáctiletí samci, takže Standa patří k těm mladším a dominantním není. „Ještě si bude muset počkat,“ dodal Balák s úsměvem.

Standa navíc po návratu do volné přírody získal zpět i svou plachost, chová se jako divoký jelen a před lidmi se skrývá. Přesto se redaktorce Českého rozhlasu podařilo Standu při cestě autem oborou zahlédnout. „Je to on, je to jediný vidlicový desaterák, kterého tu máme,“ potvrdil jí ředitel lesní správy.

Lánská obora Lánská obora byla ohrazena v roce 1713, tehdy byla ovšem násobně větší. Lánské panství poté získal rod Fürstenberků. Od knížecí rodiny ho v roce 1921 odkoupilo Československo, a to na připomínku samostatného státu, od jehož vzniku letos uplyne 100 let. Obora vedle jelena Standy ukrývá také Masarykův kámen, starobylé duby, unikátní ptactvo či vodní nádrž Klíčava. Fotoreportáž z míst, kam se veřejnost běžně nedostane, přinesl už dříve server iROZHLAS.cz.