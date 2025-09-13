Jen 5 procent ptáků kivi se v přírodě dožije dospělosti. Ohrožený druh proto odchovávají uměle
Mají špatný zrak, skvělý čich, silné nohy a žádná křídla. Roztomilých ptáků kivi byl dřív na Novém Zélandu až milion, teď jich přežívá jen asi 70 tisíc. Šanci potkat je ve volné přírodě mají jen opravdoví šťastlivci. A trochu štěstí potřebujete i při návštěvách záchranných stanic, jako je třeba ta při návštěvnickém centru v městě Rotorua.
Mladá průvodkyně Taria nás vítá v návštěvnickém centru a slibuje, že na závěr prohlídky pro nás snad bude mít malé překvapení. Než se k němu ale dostaneme, zkouší nás Taria, jestli vůbec něco o ptácích kivi víme.
Vzápětí už souhlasně přikyvuje na reakci jednoho z návštěvníků, který poznamenává, že tito nelétaví opeřenci mají kostní dřeň. „A to jednoduše proto, že nepotřebují, aby jejich kosti byly lehké, protože nepotřebují létat,“ doplňuje.
„Maorové mají vlastní legendu, proč kivi ztratili schopnost létat, ale vědecky se na to ještě stále snažíme přijít. Když hrozilo, že náš les bude zničený, bůh lesa dal všem zvířatům možnost něco obětovat, a tím se zachránit. A kivi obětovali svá křídla. Proto Maorové vnímají kivi jako naše ochránce.“
Pak nás Taria vyzývá, jestli podle zpěvu rozpoznáme, zda nás chrání samec, nebo samička. Nahrávka prozrazuje, že samičky vydávají hluboký a vrtkavý zvuk, samci mají více cvrlikavý zpěv.
Všude číhá ohrožení
Přecházíme do tmavé místnosti ke třem proskleným výběhům osvětleným červeným světlem. Díky tomu můžeme pozorovat dvě samičky a jednoho samce, jak pobíhají a hledají potravu.
„Aby byli všichni tři vzhůru ve stejnou dobu, se téměř nestává. To máte opravdu velké štěstí,“ upozorňuje Taria. Kivi jsou totiž noční ptáci a aktivní jsou jen šest hodin denně, jinak spí. Tady ve výběhu jim svítí přes noc a noc jim dělají, když je venku naopak světlo, aby si je mohli návštěvníci prohlédnout.
Hlavní mise zdejší záchranné stanice se ale uskutečňuje ve vedlejší budově.
„Kivi mají v lese jen poloviční šanci, že se vylíhnou, a pak jenom 5procentní šanci, že se dočkají dospělosti. Dožít se přitom můžou i více než 50 let. Ale když délku života všech kivi ve volné přírodě zprůměrujeme, je to jen jeden měsíc,“ přibližuje neradostnou statistiku průvodkyně.
Můžou za to hlavně nepůvodní predátoři jako lasičky, ježci nebo psi. Záchranné stanice proto vybírají z hnízd vajíčka a nechávají je vylíhnout v inkubátorech. Malé kivi záchranná stanice vychovává v bezpečných podmínkách a poctivě vykrmuje.
Čekání na svobodu
A právě pohled na krmení jednoho takového kivi mláděte je to Tariou slibované překvapení. „Toto mládě se jmenuje Scoria,“ říká a dodává, že návštěvníci centra mohou ptákovi vybrat jméno, pokud mu ovšem zaplatí potravu na celý rok.
Venku ještě procházíme okolo velkého výběhu, ve kterém teď pospává přes třicet kivi teenagerů. Až budou mít dostatečnou váhu, speciální komise rozhodne o tom, kde bude jejich nový domov ve volné přírodě.