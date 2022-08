‚Ať to nevypadá jako ohniště.‘ Lidé v Jeseníkách zakládají ohně, strážci přírody se obávají požáru

„My to pokaždé zlikvidujeme, kameny odházíme pryč. Snažíme se to zakrýt trávou, ať to na první pohled jako ohniště nevypadá. A neláká to někoho si tady udělat další ohniště. Ale lidé sem stále přicházejí, přinášejí zase ty kameny a zakládají nová ohniště,“ stěžuje si strážce přírody ze správy CHKO Jeseníky Michal Ulrych.

Ochranáři mají obavu hlavně proto, že v okolí jsou pro to, aby les vzplál, dobré podmínky.

„Jsou tady travní společenstva nad horní hranicí lesa, která jsou většinu roku suché. Nebezpečí hrozí už jenom od nedopalku cigarety,“ připomíná strážce přírody a dodává:

„Upozorňujeme neustále, ohně řešíme, snažíme se i preventivně – takže i na tomto místě je umístěna cedule.“

Nad zakládáním ilegálních ohnišť kroutí hlavou i někteří turisté. Patří mezi ně třeba dvaadvacetiletá Adéla: „Když je to zakázané, tak nemám pochopení.“

Podle Michala Ulricha můžou lidé za rozdělávání ohňů na místě dostat pokutu až do výše 10 000 korun.