Bodliny a bachory. Ježci v Izraeli kvůli nadváze začínají s přísnou dietou a cvičením

Milovníci zvířat deset nešťastníků, které našli, jak se potácející po izraelských ulicích, odnesli do nemocnice v zoo nedaleko Tel Avivu.

Ošetřovatelé později uvedli, že ježci pravděpodobně žrali žrádlo pro ostatní domácí mazlíčky.

„Hodně lidí dává před dům žrádlo pro potulné kočky, což je hezké, ale problém je, že se po ulicích potulují také další zvířata, která to sežerou,“ uvedla ošetřovatelka Becka Rifkin pro Reuters.

Jeden ze samečků Sherman vážil po příchodu do nemocnice před dvěma měsíci 1,6 kilogramu. To je skoro dvojnásobek průměrné váhy dospělého jedince.

Od té doby zhubnul o 120 gramů, zaměstnanci zoo to připisují striktní dietě a pohybu – může totiž libovolně běhat po velkém výběhu. Všichni nyní doufají, že všechny ježky budou moci do léta opět vypustit do volné přírody.