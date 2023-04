Jiřická nádrž v srdci Novohradských hor se stala ‚rybářským disneylandem‘. Vědci usilují o změnu

Do přípravy vyhlášení nové přírodní památky Pohoří na Šumavě se vložili vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Vadí jim, že v návrhu na vymezení ochranného statutu schází Jiřická nádrž, která podle nich představuje unikátní ekosystém. Vodní plochu vlastní soukromá firma a provozuje na ní komerční rybolov. Už několik let tam také pravidelně vysazuje nepůvodní druhy ryb. České Budějovice 13:44 26. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiřická nádrž v Novohradských horách | Foto: Petr Znachor | Zdroj: Biologické centrum Akademie věd ČR

„Původně to byla nádrž na plavení dřeva, naprosto něco jiného než rybník. Během několika desítek posledních let se Jiřická nádrž stala něčím, co šumavským jezerům trvalo statisíce let – opravdu unikátním biotopem,“ říká publicista Milan Koželuh, který se dlouhodobě zabývá přírodou Novohradských hor.

U Jiřické nádrže v Novohradských horách byl Matěj Vodička

Velká část okolí nádrže je dnes oplocená, v letní sezóně se vodní plocha využívá ke komerčnímu rybolovu.

„Jsou tady vysazovány ryby, které tady přirozeně žít nemohou, to znamená, že to je pouze rybářský disneyland. Ty ryby jsou sem přiváženy už dospělé. Přitom hodnota této nádrže je v tom krásném okolí a v tom, že vypadá jako šumavské jezero,“ dodává Milan Koželuh.

Nepůvodní druhy jako kapr, amur, štika nebo jeseter podle vědců ničí původní pstruhy a střevle.

Pokud bude na místě pokračovat komerční rybolov, může podle hydrobiologa Jaroslava Vrby unikátní ekosystém zcela zlikvidovat.

„Jednoznačně hrozí ztráta té cenné původní biodiverzity. Nádrž určitě sloužila i k rozmnožování obojživelníků, to všechno tam prostě v tuhle nemůže fungovat. Jiřická nádrž představuje podobný ekosystém jako třeba jezero Laka na Šumavě, je to mělké jezero s rašelinovými ostrůvky,“ doplňuje Jaroslav Vrba.

Petice za ochranu Jiřické nádrže v Novohradských horách má aktuálně přes 260 podpisů. Vyhlášení nové evropsky významné lokality chystá Jihočeský kraj, ale na základě rozhodnutí vlády.

Podle náměstka hejtmana Františka Talíře (KDU-ČSL) by tak vědci měli své výhrady adresovat právě vládě.

„Nicméně, protože nám jde o ochranu přírody, o tom samozřejmě budeme jednat. Už v příštím týdnu mám s vědci, autory petice, schůzku, abychom se snažili hledat řešení a především cestu, jak se řešení dobrat,“ uvádí.

Zástupci firmy provozující komerční rybolov se vyjádřit odmítli. Není ani jasné, za jakých okolností společnost vodní plochu od státu získala do svého majetku. Okolní lesní porosty a louky totiž patří Lesům České republiky.