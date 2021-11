Do Jizerských hor vyrazili první běžkaři. Tratě ještě upravené nejsou, lidé si prošlapávají stopu sami

Do Jizerských hor v úterý vyrazily desítky běžkařů, i když tratě Jizerská o.p.s zatím ještě neupravuje. V Bedřichově je 12 až 15 centimetrů sněhu, ve vyšších polohách ke 30 centimetrů. Sdělil Martin Kunc, ředitel Jizerské o.p.s, jež se stará o úpravu magistrály v Jizerských horách. Bedřichov 17:06 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

#snihnahorach Krkonoše a Jizerky

Dvoračky-mýtina_5cm, Lysá hora_10cm, Růženčina zahrádka_11cm, Pančavská louka_12cm, Nad Voseckou_12cm, Vosecká-mýtina_5cm, Zadní Plech-mýtina_5cm

Jizerka-stanice_3cm, U Bunkru_4cm, Smědava_5cm, Knajpa_10cm, Hřebínek-mýtina_4cm, Hřebínek-les_2cm pic.twitter.com/8AMgXBgDVG — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 30, 2021

„Už v pondělí, kdy bylo sotva pět centimetrů, tak se běžkaři rozcvičovali na stadionu. To jsme trochu kroutili hlavou, ale je vidět, že lidé jsou natěšení, aby něco mohli dělat. A dnes jsou to už desítky běžkařů,“ řekl Kunc.

Jizerská o.p.s. v zimě upravuje přes 200 kilometrů tras. Podle Kunce ale stopy na magistrále zatím upravovat nemohou. „Nejsou sněhové podmínky takové, abychom mohli uvažovat o úpravě. Každopádně sledujeme aktuální stav, a když by se stav sněhové pokrývky zdvojnásobil, tak budeme poptávat u Lesů ČR možnosti úprav. První schůzku s nimi ale máme předjednanou na 7. prosince,“ uvedl Kunc. Bez souhlasů Lesů ČR stopy v Jizerských horách upravovat nelze.

Tradičně jednou z prvních, kdo se na běžky vydal, byla dnes bývalá reprezentantka na lyžích Zuzana Kocumová. „Je to nádherné,“ komentovala.

Překvapilo ji, že na běžky se dá vyjet už od stadionu v Bedřichově. „Jsou vyšlápnuté stopy od lidí a občas projeté autem, protože asi Lesy ČR tady něco dělají,“ uvedla. Překvapilo jí, jak dobré podmínky na začátku sezony jsou. „Mám sice horší lyže, ale ani jednou jsem je neškrábla,“ dodala.

Ve středu by sice měla přijít obleva, podle Kunce to ale není na škodu, když na víkend by mělo opět mrznout. „Protože by se mohl udělat krásný základ, jak to v pátek promrzne,“ míní.