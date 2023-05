Můžou to být životní úlovky. Jihočeští rybáři vysadili do přehrad a řek trofejní pstruhy, ale i další ryby

„Nasazujeme generační pstruhy potoční, kteří mají od dvou do tří kilogramů. Tady ve vaničce jich máme 59, dohromady vážili 159 kilo. Jsou to vysoce ceněné trofejní úlovky. Nevysazují se ve velkých počtech, když některého chytíte, je to životní ryba, to se opravdu nechytá každý den,“ ukazuje hospodář Jihočeského rybářského svazu Pavel Moravec.

Trofejní ryby putovaly do nádrže na Českokrumlovsku zhruba 200 kilometrů. „Jsou to ryby z rybářství, které se věnuje chovu pstruhů obecných, a toto jsou generační jedinci, kterých měli nadpočet. Jsou jako malovaní, každý má jiné zbarvení, někteří jsou hodně do žluta, mají na sobě spoustu teček. Opravdu krásná ryba,“ dodává Pavel Moravec.

Jihočeští rybáři začali s vysazováním ryb před zahájením pstruhové sezony, budou v něm ale pokračovat.

„Většina vysazování se odehrává ve třech hlavních vlnách – před zahájením pstruhové sezony, potom zhruba tři týdny až měsíc po zahájení a pak někdy v září, když se voda trochu ochladí,“ vysvětluje hospodář.

Kromě pstruhů potočních přijdou do jihočeských vod i další ryby. „Vysazujeme pstruhy duhové, siveny americké, ty spíše v menším množství, lipany podhorní. Celkově jde zhruba o 400 metráků ryb. V mimopstruhových revírech jsme se v poslední době zaměřili především na dravé druhy, hlavně štiky a candáty,“ vyjmenovává Pavel Moravec.

V jihočeských vodách se objeví také mnoho nových kaprů. „Nejvíce jich vysazujeme v nádržích Lipno, Hněvkovice, Kořensko. Jedná se zhruba o tři a půl tisíce metráku v hodnotě kolem 24 milionů korun. Celkové zarybnění do všech revírů dosahuje částky téměř 50 milionů korun,“ uvádí technik Jihočeského rybářského svazu Jan Turičík.

Zatímco kapry a lososovité druhy ryb můžou rybáři chytat už teď, dravce až od 16. června.