K britskému zámořskému ostrovu Jižní Georgia pluje obrovský ledovec. Může ovlivnit tamní ekosystém

Největší světový ledovec se dotýká britského zámořského území Jižní Georgie. Informuje o tom BBC. Antarktický ledovec známý jako A68a by se mohl u ostrova zastavit a ukotvit. To by znamenalo hrozbu pro tamní populaci tučňáků a tuleňů. Ledovec by mohl zablokovat jejich přirozené trasy za potravou a bránit jim v krmení mláďat. Londýn 8:23 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už v roce 2004 zakotvil u Jižní Georgie ledovec A38 (ilustrační foto) | Foto: Alexandre Meneghini | Zdroj: Reuters

Ledovec A68a k ostrovu Jižní Georgie pluje od poloviny roku 2017, kdy se uvolnil od Antarktidy. Nyní se nachází pár set kilometrů jihozápadně od britského zámořského území.

Vědci varují před táním ledovců v Antarktidě. Zvedání hladiny ohrozí New York, Londýn či Tokio Číst článek

Ledovec má asi dvojnásobnou rozlohu než Lucembursko. Tloušťka ledu ale není příliš velká. To znamená, že může dorazit až velmi blízko k Jižní Georgii.

Pokud by se u ostrova skutečně zasekl, mohl by podle Britského antarktického výzkumu na místě zůstat i deset let a výrazně se podepsat na tamním ekosystému.

Britské zámořské území je pomyslným hřbitovem antarktických ledovců. Do oblasti je zanáší silné proudy, kde se pak zachytí na mělčinách kontinentálního šelfu.

V roce 2004 zakotvil u Jižní Georgie ledovec A38. Na plážích pak bylo nalezeno velké množství uhynulých mláďat tučňáků a tuleňů.