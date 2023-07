Největší moravský rybník Nesyt nemá přítok a odpařuje se. Zachránit ho mohou místní závlahové kanály

Rybník Nesyt u Hlohovce je závislý na dešťových srážkách. Rybáři o něm mluví jako o nebesáku, tedy o rybníku bez přítoku. Potok Včelínek, na němž leží, je svou vydatností zanedbatelný, a tudíž dominantním zdrojem vody zůstávají deště. Hladina Nesytu ovšem klesla kvůli opravám stavidla a největší rybník na Moravě tak nemá přirozený způsob, jak svůj původní prostor rychle znovu zaplnit. Sedlec (Břeclav) 10:44 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší moravský rybník Nesyt v době, kdy byla hladina na běžné úrovní | Foto: Hana Ondryášová | Zdroj: Český rozhlas

Rybník má ve správě Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Její vodohospodář Vlastimil Sajfrt situaci nehodnotí zatím jako kritickou, je ale třeba zajistit přísun alespoň takového objemu vody, který se z rybníka ztrácí přirozeným odparem.

Možnosti, jak přivést vodu do Nesytu uměle, jsou dvě. Pomoci by mohly zemědělské závlahové kanály z nádrže Nové Mlýny. Jedna z větví je přivedena přímo k rybníku a podle Sajfrta „stačí jen otočit kohoutem“.

Závlahy ovšem slouží primárně pro zemědělské plochy a do Nesytu by tak voda mohla proudit pouze v časech, kdy ji nebudou potřebovat zemědělci. Navíc ochranáři musejí získat z dotací peníze na to, aby mohli využití kanálů k obnově rybníka vůbec financovat.

Druhou variantou je přivedení vody opět závlahovým systémem z novomlýnských nádrží, ovšem otevřeným kanálem jiné větve. Ten prochází v těsné blízkosti národní přírodní rezervace Slanisko.

Ochranáři musí vyhodnotit, zda by voda z Dyje, která má odlišné chemické vlastnosti, nezředila slanější prostředí v rezervaci. Tím by totiž mohly být ohroženy slanomilné druhy chráněných rostlin.

