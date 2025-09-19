‚Jsou vždy po pas od bláta, ale to je pro ně zábava.‘ Masožravkám se v Českém lese daří i díky skautům

Chráněná krajinná oblast Český les letos slaví dvacet let od svého založení. Najdete tam neprostupné hvozdy, zaniklé vesnice, divoké šelmy i vzácné rostliny. Daří se tam například i masožravým rosnatkám. „Při letošním sčítání jsem tu napočítala asi 900 rostlin, takže se dá říct, že to je nejbohatší lokalita v celé České republice,“ říká pro Český rozhlas Plzeň bioložka Markéta Kašparová.

Pět let s péčí o rosnatky u přírodní památky Kolowratův rybník pomáhají skauti z Přimdy

Český les je nejbohatší lokalita pro rosnatky v celém Česku (ilustrační foto) | Foto: Martina Klímová | Zdroj: Český rozhlas

Rašeliniště představuje bioložka Markéta Kašparová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

„Rosnatky mají tobolky, které už odkvetly, je tu jedna vedle druhé. Je to vzácná rosnatka prostřední, která se v České republice vyskytuje ojediněle, jenom na pár lokalitách. Při letošním sčítání jsem tu napočítala asi 900 rostlin, takže se dá říct, že to je nejbohatší lokalita v celé České republice. Letošní rok je pro rosnatku optimální,“ říká pro Český rozhlas Plzeň Kašparová.

„Kdybyste sem přišli v červenci, srpnu, tak uvidíte bíle kvetoucí drobné kvítky. To jsou právě květy rosnatek,“ dodává. 

Teď, když už je rosnatka odkvetlá, vypadá téměř jako vřes.

„To jsou pozůstatky po květech, tobolky, ve kterých už jsou zralá semena. Jinak je rosnatka zajímavá tím, že má po sobě červené žláznaté chlupy a tím láká hmyz. Ten si na ni sedne, začne se hýbat, žlázy na sebe lepí a potom ho enzymy stráví. Tím do sebe dostane živiny. Je to masožravka, protože roste na místech, jako jsou právě rašeliniště, která jsou chudá na živiny, tak si tím pomáhá k růstu,“ vysvětluje Kašparová.

Chráněná krajinná oblast Český les letos slaví 20 let od svého založení | Foto: Martina Klímová | Zdroj: Český rozhlas

Stará se celý oddíl

Pět let s péčí o rosnatky u přírodní památky Kolowratův rybník pomáhají skauti z Přimdy. „O rosnatky se stará prakticky celý oddíl. Vždycky se nás tam sejde něco přes dvacet,“ vysvětluje zástupce vedoucí skautského oddílu Radovan Končický.

„Od jara do podzimu pomoc spočívá v tom, že sekáme travinu, která brání růstu rosnatek. Sekáme to motorovou kosou, to jinak ani nejde. V té mokřině je to někdy takové hodně houpavé, takže se člověk bojí, aby se tam náhodou někde nepropadl, ale nikdy se nic takového naštěstí nestalo. Takže posekat a uklidit vždycky tak zhruba dvakrát až třikrát do roka,“ popisuje.

Na podzim na místo vyráží celý oddíl. „Ti starší narušují drn kopáním pomocí seker a motyky, potom to vyndaváme železnými hráběmi. Malí pak chodí a prošlapávají určité místo, kde by mohly růst rosnatky a tím narušují drn. Jsou vždycky odspoda až po pas od bláta, od té rašeliny, ale to je pro ně ta největší zábava, co může být.“

Na podzim na místo vyráží celý oddíl | Foto: Martina Klímová | Zdroj: Český rozhlas

Za pět let práce už oddíl vidí výsledky své práce. „Musím říct, že první zásah byl hodně náročný, protože tam byla vysoká travina, ale jak jsme se o to začali starat, ustoupila a začaly se objevovat rosnatky, což bylo i motivující pro naše děti. Hned viděly, že ta práce má smysl,“ říká Končický.

Skauti z Přimdy budou rosnatkám v Českém lese pomáhat zase v říjnu.

