Sovy mezi paneláky. V České Lípě si největší sídliště vybral k hnízdění pár kalousů ušatých

Pět mláďat kalouse ušatého vyvedl soví pár na českolipském sídlišti Špičák. Sovičky posedávají po stromech a pískáním volají rodiče, kteří jim nosí potravu. Mezi ty, kteří si tuto podívanou užívají, patří fotograf Tomáš Čmuchálek.

„Ti drobečkové jsou poměrně dost hluční. A tady v těch dvou panelácích si poslední dobou asi užili. Oni začnou kolem půl deváté večer a končí někdy v pět ráno, takže jedou pecky celou noc,“ potvrzuje Tomáš Čmuchálek.

Části obyvatel sídliště to vadí. „Někteří to berou negativně, že kvůli tomu nemůžou usnout. Ale někteří to berou pozitivně, že to mají lepší než televizi,“ říká s odkazem na své sousedy fotograf.

Mláďat si Čmuchálek všiml před dvěma týdny, rodičovský pár kalousů je ale na sídlišti mnohem déle.

„Poprvé jsem kalouse tady na sídlišti objevil v roce 2020, v době covidu, usídlili se proti vchodu do gymnázia, v tu dobu tam byl klid,“ prozrazuje. „Slyšel jsem pískání, šel jsem se tam podívat. A koukalo na mě pět vykulených hlav.“

Mládě kalouse ušatého z českolipského sídliště Špičák | Foto: Tomáš Čmuchálek

Letošní mláďata se postupně začínají posouvat dál a dál od hnízda. „Ze začátku se drželi na jednom stromě, ale jak rostou a zesilují, tak zkouší, co vydrží a kam až jsou schopna dolétnout,“ popisuje Čmuchálek.

Sídliště na okrajích měst, odkud je kousek do přírody, mají sovy v oblibě. „Mladí jsou dokrmovani ještě docela dlouho, takže pískání bude slyšet i potom z louky,“ přibližuje fotograf.

„Kalous ušatý je jedna z našich nejběžnějších sov. Nestaví si hnízdo, využívá hnízda třeba straky nebo vran, případně i dravců. Loví hlavně hraboše. Je to jeden z ptáků, který se přizpůsobil životu v blízkosti člověka,“ doplňuje ornitolog Zdeněk Mrkáček.

Před lety na českolipské louce vedle sídliště pozorovali ornitologové i kriticky ohrožené sýčky.